Torrevieja guarda silencio por el asesinato de una niña de tres años

Decenas de personas se concentraroneste domingo en la localidad alicantina para guardar un minuto de silencio por la menor asesinada Pablo Miranzo (Efe)

Torrevieja guardó este domingo un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una niña de tres años presuntamente a manos de su padre, que posteriormente se suicidó, en un primer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de este municipio que sigue “conmocionado”.

Decenas de personas se acercaron hasta el Ayuntamiento para mostrar su rechazo por este crimen conocido este pasado sábado, después de que la noche anterior la madre denunciara a la Guardia Civil que no tenía noticias de su hija y que temía por su integridad porque su expareja le había infligido malos tratos y había amenazado con matar a la niña si no terminaba su relación actual con otro hombre.

Tras el minuto de silencio, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, agradeció a la ciudadanía que se sumase a ese “simbólico pero importante” minuto de silencio y afirmó que en el municipio todavía está conmocionado, preguntándose “tantas cosas que la sociedad y los seres humanos somos capaces de hacer mal”.

Un varapalo para reflexionar

Dolón aseguró que este “varapalo para la ciudad nos debe hacer reflexionar sobre cosas tan importantes como la protección de la infancia y trabajar unidos para erradicar cualquier tipo de violencia”.

Añadió que hay que confiar en la investigación y en las autoridades para que a la “mayor brevedad se confirmen todos los extremos de lo ocurrido” y mientras tanto, agregó, “utilizaremos el término de presunto” en este caso en el que “se han llevado por delante la vida truncada de una niña”.

Según explicó, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, le comunicó que hasta mañana habrá confirmación sobre si es un caso de violencia vicaria.

Preguntado por si la madre de la niña seguía ingresada en el hospital, el alcalde dijo que se encuentra en su residencia habitual con su familia, “y tanto el Ayuntamiento de la ciudad en la que reside como el de Torrevieja estamos trabajando conjuntamente y tiene el apoyo de los servicios sociales, psicólogos y especialistas”.

“Su carrera empieza ahora. La verdad es que el dolor es muy grande pero tenemos que ayudarla y estar cerca de esa familia para que salga adelante”, afirmó Dolón, quien añadió que es “un duelo muy complicado, pero espero que pueda salir adelante”.

Acercamineto a las instituciones

Por su parte, Felipe del Baño, Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, dijo a las víctimas de violencia machista a que no tengan miedo a acercarse a las instituciones ,que hay salida ante la violencia”.

“La administración está detrás para ayudarlas, acompañarlas, protegerlas y sacarlas de ese escenario de violencia, tanto a ellas como a sus hijos”, añadió.

Según Del Baño, “es una lucha de toda la sociedad y las administraciones tenemos que ir coordinadas ante esta lacra para combatirla, y seguro que la superaremos y la venceremos”.