Torrevieja guarda silencio por el asesinato de una niña de tres años
La ciudadanía de la localidad alicantina protesta conmocionada por el presunto crimen de violencia vicaria
Torrevieja guardó este domingo un minuto de silencio en repulsa por el asesinato de una niña de tres años presuntamente a manos de su padre, que posteriormente se suicidó, en un primer día de luto oficial decretado por el Ayuntamiento de este municipio que sigue “conmocionado”.
Decenas de personas se acercaron hasta el Ayuntamiento para mostrar su rechazo por este crimen conocido este pasado sábado, después de que la noche anterior la madre denunciara a la Guardia Civil que no tenía noticias de su hija y que temía por su integridad porque su expareja le había infligido malos tratos y había amenazado con matar a la niña si no terminaba su relación actual con otro hombre.
Tras el minuto de silencio, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, agradeció a la ciudadanía que se sumase a ese “simbólico pero importante” minuto de silencio y afirmó que en el municipio todavía está conmocionado, preguntándose “tantas cosas que la sociedad y los seres humanos somos capaces de hacer mal”.
Un varapalo para reflexionar
Dolón aseguró que este “varapalo para la ciudad nos debe hacer reflexionar sobre cosas tan importantes como la protección de la infancia y trabajar unidos para erradicar cualquier tipo de violencia”.
Añadió que hay que confiar en la investigación y en las autoridades para que a la “mayor brevedad se confirmen todos los extremos de lo ocurrido” y mientras tanto, agregó, “utilizaremos el término de presunto” en este caso en el que “se han llevado por delante la vida truncada de una niña”.
Según explicó, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, le comunicó que hasta mañana habrá confirmación sobre si es un caso de violencia vicaria.
Preguntado por si la madre de la niña seguía ingresada en el hospital, el alcalde dijo que se encuentra en su residencia habitual con su familia, “y tanto el Ayuntamiento de la ciudad en la que reside como el de Torrevieja estamos trabajando conjuntamente y tiene el apoyo de los servicios sociales, psicólogos y especialistas”.
“Su carrera empieza ahora. La verdad es que el dolor es muy grande pero tenemos que ayudarla y estar cerca de esa familia para que salga adelante”, afirmó Dolón, quien añadió que es “un duelo muy complicado, pero espero que pueda salir adelante”.
Acercamineto a las instituciones
Por su parte, Felipe del Baño, Comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat Valenciana, dijo a las víctimas de violencia machista a que no tengan miedo a acercarse a las instituciones ,que hay salida ante la violencia”.
“La administración está detrás para ayudarlas, acompañarlas, protegerlas y sacarlas de ese escenario de violencia, tanto a ellas como a sus hijos”, añadió.
Según Del Baño, “es una lucha de toda la sociedad y las administraciones tenemos que ir coordinadas ante esta lacra para combatirla, y seguro que la superaremos y la venceremos”.
Zaragoza pide unidad y responsabilidad ante el machismo
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, instó a las instituciones a seguir buscando medidas para luchar contra la violencia de género “y eso solo lo podemos hacer con unidad, respeto y con muchísima responsabilidad”.
Una valoración que hizo en la concentración a las puertas del Ayuntamiento y que, bajo la pancarta “Contra la violencia de género”, reunió a la corporación municipal y los vecinos que se sumaron para expresar su repulsa ante el crimen machista de Silvia, asesinada por su expareja este pasado sábado.
Tras el minuto de silencio, Chueca condenó “de manera firme y rotunda este asesinato. No hay ninguna justificación ante la violencia, y menos cuando se trata de una que arrebata una vida y destroza una familia.
La alcaldesa trasladó su cariño especialmente a los dos hijos de la víctima y denunció que “no se trata de un hecho aislado”, lo que “nos obliga, como sociedad, a no mirar hacia otro lado”, defendió.