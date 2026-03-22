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Sociedad

La policía divulga el vídeo del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio

Efe
22/03/2026 16:22
El cantante Justin Timberlake
Archivo
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La policía de Sag Harbor (en el condado de Long Island, Nueva York) ha difundido el vídeo del arresto del cantante Justin Timberlake por conducir ebrio, tras la solicitud de varios medios de comunicación que pedían que las imágenes se hiciesen públicas.

El Departamento de Policía de Sag Harbor compartió el vídeo con varios medios estadounidenses, entre ellos TMZ, y en él se ve cómo un agente se acerca al vehículo de Timberlake y le señala que no se está deteniendo en los semáforos y que está girando bruscamente hacia la izquierda.

En un momento dado, el oficial le pregunta si está visitando la zona, a lo que el artista responde: "Sí, estoy en un tour mundial".

"¿Haciendo qué?", le cuestiona el policía: "Es difícil de explicar... Soy Justin Timberlake", contesta el cantante.

En las imágenes también se ve cómo Timberlake, con la mirada perdida, se somete a varias pruebas de alcoholemia, como mantener el equilibro mientras camina.

"Estas pruebas son muy difíciles", le dice el artista a los agentes.

En otro momento del vídeo, un oficial le comenta a una mujer que acompañaba a Timberlake que este va a ser detenido.

"No puede ser. Estáis arrestando a Justin Timberlake, ¿por qué? (...). ¿Podéis hacerme un favor, porque os encantó 'Bye Bye Bye' o 'SexyBack'?", les ruega, en referencia a los populares temas del artista.

Las imágenes también muestran al cantante, de 45 años, en la comisaría de policía, esposado y hablando con los oficiales: "Solo me he tomado un martini", dice en el vídeo.

Las autoridades de Sag Harbor compartieron el vídeo con la prensa tras lograrse un acuerdo en una demanda de varios medios de comunicación que pedían que este se hiciera público, amparándose en la Ley de Libertad de Información.

El artista demandó a principios de marzo al municipio de Sag Harbor cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que este dañaría su reputación.

En la demanda, argumentó que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto.

Los abogados del cantante y compositor y la defensa del municipio llegaron finalmente a un acuerdo para que se hiciera público un vídeo editado.

Timberlake se declaró culpable en septiembre del 2024 de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por el que pagó una multa y realizó 25 horas de trabajo comunitario, así como un anuncio de seguridad pública, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

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