Un hombre asesina a tiros a una mujer en Zaragoza “con extrema crueldad” antes de suicidarse

Varias personas participan en una protesta contra la violencia en Avilés el pasado 25 de noviembre Paco Paredes (Efe)

El hombre que este sábado asesinó de varios tiros a una mujer en Zaragoza, y después se suicidó, conocía los pasos de la víctima y actuó “con extrema crueldad”, en mitad de calle y con intención de causarle la muerte, según afirmó el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

En declaraciones a los medios en el lugar de los hechos, la calle Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes de la capital aragonesa, Beltrán confirmó que el crimen ocurrió a primera hora de la mañana –en torno a las 09.20 horas– y que el hombre sabía que iba a encontrarla en la calle a esa hora y fue a su encuentro “con la intención de asesinarla”.

Según indicó, el hombre tenía licencia de armas deportivas y utilizó una de concurso para disparar varios tiros, aunque llevaba más armas, todas deportivas, que se recuperaron.

Al respecto, hizo hincapié en que no se trataba de un accidente por la manipulación del arma o que la exhibiese para atemorizarla y se le disparase, sino que “ha habido una intención clara de infligir daño”, remarcó.

Una mujer porta un cartel contra la violencia machista el pasado 8-M en Sevilla D. Arjona (Efe)

La mujer y su agresor, ambos españoles, habían mantenido una relación de pareja no demasiado larga y habían roto hace unos meses, indicaron fuentes de la Policía Nacional.

Se confirma así que se trata de un crimen machista, si bien la mujer no había presentado denuncias previas por malos tratos, por lo que no estaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), según las mismas fuentes.

Con esa confirmación se eleva a 14 el número de mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, el peor inicio de año desde 2020, y dos en Aragón después de que el Ministerio de Igualdad confirmarse el pasado lunes como crimen machista el asesinato el 18 de enero de María Paloma B.S. en Colungo, Huesca.

“Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer”, por una “actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión, y que si no se posee, no se tiene, se le quita la vida”, aseveró Beltrán.

Repulsa frente al crimen

En repulsa por este crimen, la Delegación del Gobierno en Aragón convocó para este domingo a las 11.00 horas un minuto de silencio y la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, una concentración a las 19.00 horas.

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ordenó que las banderas ondeen a media asta en los edificios oficiales del Gobierno autonómico como muestra de luto por el asesinato machista

Además, el Gobierno de Aragón convocó también este domingo un minuto de silencio a las 10.30 horas. Azcón expresó a través de ‘X’ , su “absoluta condena” ante este asesinato y manifestó su pésame y cariño a la familia de la víctima.

En la misma red social, la secretaria general el PSOE aragonés y exministra de Educación, Pilar Alegría, escribió: “No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos seguir impasibles. Es absolutamente doloroso”.

La Chunta Aragonesista denunció la persistencia de esta violencia estructural y exigió más recursos y prevención.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, decretó para hoy día de luto oficial y señaló que “la violencia machista atenta gravemente a las mujeres, a su integridad física y moral y contra su dignidad, y constituye una flagrante violación de los Derechos Humanos”.

Advirtió además de que esta violencia se produce por igual en todos los colectivos de mujeres, edades, niveles culturales, esferas sociales, nacionalidades, culturas y es, a través de ella, “como se produce el mayor control social y la manifestación más brutal de las desigualdades entre mujeres y hombres”.

Investigan el asesinato de una niña ahorcada en Torrevieja como caso de violencia vicaria La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años ahorcada en la localidad alicantina de Torrevieja, cuyo padre fue hallado muerto de la misma forma, como un caso de violencia vicaria, informó la Delegación del Gobierno en Valencia y el Ministerio de Igualdad.



La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, denunció que “la violencia vicaria es la más atroz y es obligación de todos condenarla”.