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Sociedad

Muere a los 54 años el actor Nicholas Brendon, actor de 'Buffy cazavampiros'

Efe
21/03/2026 15:20
Nicholas Brendon en Instagram
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El actor estadounidense Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la popular serie 'Buffy cazavampiros' ('Buffy the Vampire Slayer'), ha fallecido a los 54 años, según informó el medio Variety.

Brendon murió mientras dormía por causas naturales el pasado viernes, según un comunicado difundido por su familia. "Era apasionado, sensible y tenía un impulso inagotable por crear -señalan sus familiares-. Quienes realmente lo conocían entendían que su arte era una de las expresiones más puras de quién era".

La mayoría del público lo conocía por los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, pero en los últimos años "encontró su pasión en la pintura y el arte" y le encantaba "compartir su talento con su familia, amigos y seguidores", añade el comunicado.

El actor tuvo problemas relacionados con el abuso de sustancias y la salud mental, y fue arrestado en varias ocasiones por delitos como vandalismo, resistencia a la autoridad y agresión, según Hollywood Reporter.

"Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba siguiendo medicación y tratamiento para gestionar su diagnóstico y se mostraba optimista sobre el futuro en el momento de su fallecimiento", añaden.

El intérprete alcanzó la fama internacional por su participación en las siete temporadas de 'Buffy the Vampire Slayer' (1997-2003), donde dio vida a Xander Harris, el mejor amigo de la protagonista. También participó en otras producciones televisivas como 'Criminal Minds' ('Mentes criminales'), en la que interpretó a Kevin Lynch.

En los últimos años había centrado parte de su actividad en el arte, especialmente en la pintura, una faceta que, según su familia, reflejaba su personalidad "apasionada, sensible y creativa". 

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