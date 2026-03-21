Investigan el asesinato de una niña de 3 años en Torrevieja como caso de violencia vicaria

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de 3 años a manos de su padre EFE

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de 3 años ahorcada en Torrevieja (Alicante), cuyo padre también ha sido hallado muerto de la misma forma, como un posible caso de violencia vicaria, ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ministerio de Igualdad a través de la Delegación contra la Violencia de Género.

Fuentes cercanas al caso han indicado a EFE de que el hallazgo de los dos cuerpos se ha producido poco antes de las dos de la pasada madrugada en una vivienda de la calle Diana número 8, por parte de agentes de la Guardia Civil y que el padre, español, tiene 40 años, ha informado el Instituto Armado.

La madre, de 36 años, expareja del supuesto autor del crimen y también española, avisó anoche a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él.

Tras este aviso, la Guardia Civil se dirigió a comprobar lo que sucedía y localizó los cuerpos sin vida en el sótano del domicilio del presunto autor.

Aunque no existían denuncias formales previas de malos tratos entre los progenitores de la menor asesinada, fuentes de la investigación han explicado a EFE que cuando la mujer acudió anoche, alrededor de las 23 horas, al cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba con su relación actual con otro hombre.

El caso está siendo investigado por el Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

La madre ha sido trasladada al hospital de Torrevieja con una crisis de ansiedad, han informado fuentes conocedoras de los hechos.

El alcalde del municipio, Eduardo Dolón, se ha trasladado al recinto sanitario para ponerse a disposición de la familia.

El suceso ha causado una profunda conmoción en Torrevieja y el Ayuntamiento tiene previsto declarar a lo largo del sábado medidas de duelo por este asesinato de violencia vicaria.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha mostrado "conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante", unos hechos que ha calificado de "terrorismo insoportable" en su perfil de X, desde donde ha transmitido su cariño "para su familia y amigos".

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.