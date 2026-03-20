Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Shakira cerrará gira mundial en Madrid con estadio propio y tres conciertos en septiembre

Efe
20/03/2026 11:27
La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México
La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

"Concebido como algo más que un concierto", el final de la gira mundial de Shakira llegará en septiembre con una "ciudad paralela dentro de Madrid, donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas", concretamente, las de los días 25, 26 y 27 de ese mes.

Así lo ha anunciado este viernes la promotora de la artista colombiana tras meses y meses de negociaciones en un comunicado en el que se desvela además que el "estadio Shakira" se erigirá en el Iberdrola Music, el recinto que funciona como sede de eventos musicales como el festival Mad Cool.

Aspira a ser una experiencia "inmersiva" que acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias, todas con el visto bueno de la anfitriona y el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la web de Live Nation y de sus distribuidoras.

No obstante, habrá tres preventas, en todos los casos a partir de las 10:00 horas también: una para registrados en la web de Shakira el 24 de marzo, otra a través de la plataforma de Santander SMusic el 25 de marzo y la última para registrados en Live Nation, el 26 de marzo.

De momento no se ha informado de la capacidad de este "estadio Shakira", un dato que se revelará junto a otros detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar este próximo lunes en Madrid por parte de la promotora con Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos.

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,' Shakira ha conseguido algunos de los mayores logros no solo de su carrera, sino de la historia de la música en directo, como el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo de México, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito.

Aunque aquello se concibió como la despedida de su gira en América, antes de su llegada a Madrid está previsto que regrese otra vez a ese continente para protagonizar otro hito: el concierto 'Todo Mundo No Rio' en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el próximo 2 de mayo. En 2024 Madonna actuó para 1,6 millones de personas en esa cita, mientras que Lady Gaga lo hizo para 2,5 millones el año pasado.

A día de hoy la gira ya se ha convertido en la más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, con 800.000 entradas vendidas solo para sus 13 actuaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Expertos europeos ratifican que el apagón fue causado por múltiples factores y eluden señalar culpables
EP
Vista de la ciudad de A Coruña

¿Cuánto ganan los vecinos de A Coruña y su área metropolitana?
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Ángel García Seoane: "Está claro que en Cuba algo hai que modificar"
Fran Moar
Concierto de Vetusta Morla en el Festival Noroeste de A Coruña

A Coruña se apunta al esperado regreso de Vetusta Morla
Noela Rey Méndez