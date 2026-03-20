Shakira cerrará gira mundial en Madrid con estadio propio y tres conciertos en septiembre

La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México EFE

"Concebido como algo más que un concierto", el final de la gira mundial de Shakira llegará en septiembre con una "ciudad paralela dentro de Madrid, donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas", concretamente, las de los días 25, 26 y 27 de ese mes.

Así lo ha anunciado este viernes la promotora de la artista colombiana tras meses y meses de negociaciones en un comunicado en el que se desvela además que el "estadio Shakira" se erigirá en el Iberdrola Music, el recinto que funciona como sede de eventos musicales como el festival Mad Cool.

Aspira a ser una experiencia "inmersiva" que acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias, todas con el visto bueno de la anfitriona y el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas".

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 27 de marzo, a partir de las 10:00 horas en la web de Live Nation y de sus distribuidoras.

No obstante, habrá tres preventas, en todos los casos a partir de las 10:00 horas también: una para registrados en la web de Shakira el 24 de marzo, otra a través de la plataforma de Santander SMusic el 25 de marzo y la última para registrados en Live Nation, el 26 de marzo.

De momento no se ha informado de la capacidad de este "estadio Shakira", un dato que se revelará junto a otros detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar este próximo lunes en Madrid por parte de la promotora con Agustín Pérez Torres, uno de los arquitectos.

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour,' Shakira ha conseguido algunos de los mayores logros no solo de su carrera, sino de la historia de la música en directo, como el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo de México, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito.

Aunque aquello se concibió como la despedida de su gira en América, antes de su llegada a Madrid está previsto que regrese otra vez a ese continente para protagonizar otro hito: el concierto 'Todo Mundo No Rio' en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el próximo 2 de mayo. En 2024 Madonna actuó para 1,6 millones de personas en esa cita, mientras que Lady Gaga lo hizo para 2,5 millones el año pasado.

A día de hoy la gira ya se ha convertido en la más taquillera de la historia realizada por un artista hispano, con 800.000 entradas vendidas solo para sus 13 actuaciones en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.