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Sociedad

Los españoles gastarán en Semana Santa 393 euros de media, un 18 % más que en 2025

El 62 % de los encuestados lo hará viajando y el 38 % restante se quedará en su domicilio

Efe
20/03/2026 10:26
Paso de Semana Santa
Archivo
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El gasto medio por español en Semana Santa será de 393 euros, un 18 % más que un año antes, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores que también revela que el cien por cien de los entrevistados está convencido de que la actual situación de conflicto bélico supondrá una subida de precios.

La encuesta, realizada sobre una muestra de un millar de personas para conocer la intención de gasto de cara a las vacaciones de Semana Santa, también desvela que un 82 % de los consumidores que viajarán esos días confiesa sentir miedo por la situación internacional de guerra.

En cuanto a las preferencias de gasto, el 62 % de los encuestados lo hará viajando mientras que el 38 % restante ha indicado que se quedará en su domicilio y realizará ese gasto extra en su ciudad.

De los que viajarán, el 86 % ha realizado la contratación de transporte por internet frente a un 14 % que ha acudido a una agencia de viajes.

En una nota, la Asociación Española de Consumidores ha recordado que si se viaja en avión y se cancela el vuelo, el usuario tiene derecho al reembolso del billete, además de a una indemnización que va en función de los kilómetros de distancia del destino.

Además, la asociación ha insistido en que si hay retraso o cancelación de un vuelo, la compañía tiene que pagar al usuario los gastos justificados de teléfono, comidas y hoteles.

En caso de que se opte por el tren y haya un retraso, el usuario también tiene derecho a una indemnización cuya cuantía dependerá del exceso de demora en el horario previsto y dependiendo de la modalidad de tren que se elija.

Respecto a las agencias de viajes, la asociación ha recordado que la publicidad contenida en los folletos es "exigible y vinculante" y cualquier cambio en el contrato de viaje debe de ser comunicado al consumidor por escrito.

Si el organizador cancela el viaje, el consumidor tiene derecho a la devolución del precio o a que le ofrezcan otro viaje de calidad igual o superior.

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