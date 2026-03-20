Fallece el actor Chuck Norris a los 86 años

El actor estadounidense Chuck Norris Archivo

El actor estadounidense y excampeón mundial de kárate Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes.

Esta noticia llega tras saber que este jueves fue ingresado en un hospital de Hawáii por una emergencia médica no especificada.

Ha sido su familia quien, a través de sus redes sociales, ha comunicado la muerte del excampeón mundial de kárate. "Es con un gran pesar que nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana", comenzaba el comunicado.

"Para el mundo -continúan- era un especialista en artes marciales, un actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso y un increíble hermano, además del corazón de nuestra familia".

El actor es conocido por películas como 'Walker, Texas Ranger', 'The Way of the Dragon' o 'Delta Force'.

Hace tan solo dos años, en diciembre de 2024, fallecía su madre, Wilma Scarberry, a los 103 años, lo que supuso un duro golpe para el actor y su familia. “El miércoles por la mañana, la maravillosa madre de mi hermano Aaron y mía se fue para estar con Jesús”, comentaba Norris en aquel momento.