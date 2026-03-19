Galicia incrementa un 2,7% los residentes en el exterior

Dos personas consultan los paneles de salidas de vuelos en la T4 del aeropuerto madrileño de Barajas Archivo El Ideal Gallego

La población de Galicia residente en el exterior aumentó un 2,7% en 2026, al pasar de 548.252 a 563.303 personas, según la Estadística del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los incrementos se produjeron en las cuatro provincias de la comunidad gallega. En A Coruña pasaron de 190.390 a 195.524 (+2,7%), en Lugo de 78.889 a 81.886 (+3,8%), en Ourense de 118.335 a 120.898 (+2,2%) y en Pontevedra de 160.638 a 164.995 (+2,7%).

Las mayores alzas de residentes gallegos en el exterior entre 2025 y 2026 se concentraron en América –especialmente en Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos y Brasil–, seguidos de subidas generalizadas en Europa y el resto de continentes.

Por continente, a 1 de enero del presente año, los residentes en el exterior de Galicia se corresponden en un 78,4% con América (441.346) y en un 20,8% con Europa (116.947). El 0,2% corresponde a África, el 0,3% a Asia y el 0,4% a Oceanía.

Países de residencia

Los principales países de residencia son Argentina (191.552), Uruguay (45.176), Cuba (51.326), Venezuela (30.329), Brasil (53.542), México (16.211), Estados Unidos (29.774), Suiza (40.825), Francia (20.136), Reino Unido (16.505) y Alemania (18.035).

En España, por continente, el 60% de las personas inscritas tenía fijada su residencia en América, el 36,4% en Europa y el 3,6% en el resto del mundo. Los mayores aumentos de inscritos durante el año 2025 se dieron en América (115.965 más) y Europa (32.791) y en términos relativos, los mayores incrementos se produjeron en Asia (9,2%) y en África (6,5%).

Continúa la tendencia

Por su parte, la Xunta destacó que el número de emigrantes gallegos –personas que nacieron en Galicia y residen en el exterior– “vuelve a bajar un año más”, en este caso en 2.006 personas, de modo que “continúa la tendencia de los últimos ejercicios”.

Tras los datos publicados por el INE, El Ejecutivo autonómico señaló, sobre la población gallega “total” que reside en el exterior, que esta se incrementa “debido a las nuevas inscripciones de personas descendientes de gallegos nacidos en el extranjero”, y llega a 563.303, un 2,75% más a 1 de enero de 2026.

“Esta diferencia se explica, principalmente, por el aumento de la cifra de descendientes de las personas gallegas que viven en el extranjero y que ya nacieron en su país de destino”, explicó la Xunta.

Esta “realidad demográfica” constituye, para el Gobierno gallego, “una oportunidad”, ya que la comunidad, consideró, “cuenta con un importante aliado fuera” para “superar el reto demográfico”.

Con esta finalidad reivindicó ser “pionera” en la implementación de la estrategia ‘Galicia Retorna’.