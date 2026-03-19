Asaltan una planta de producción de Prada en el norte de Italia y roban cientos de zapatos de lujo de la marca

Un hombre trabaja en una de las fábricas de calzado de Prada Cedida

Un grupo organizado de entre seis y siete personas asaltó la madrugada de este jueves la planta de producción de la firma de lujo Prada en la región Dolo, provincia de Venecia y región de Véneto, en el norte de Italia y sustrajeron centenares de zapatos de alta gama valorados en cientos de miles de euros.

Los autores del robo, que se produjo alrededor de las 04.30 hora local (03.30 GMT), emplearon para la maniobra varios vehículos como arietes con el objetivo de forzar la entrada a la fábrica, especializada en la fabricación de calzado de lujo, según informaron varios medios italianos.

Además, los asaltantes bloquearon las carreteras cercanas utilizando coches robados, para retrasar la llegada de las patrullas policiales, que se vieron obligados a abandonar sus vehículos a cierta distancia y continuar su recorrido a pie.

Este retraso permitió a los ladrones huir con el botín antes de ser interceptados. Tal y como informaron medios italianos, en la planta de producción de Dolo se realizan cada día unos 700 pares de zapatos, un hecho que implica que los asaltantes llevaron casi la Producción de un día entero.

Organizaciones sindicales de la región lamentaron el incidente señalando que supone un duro golpe para la marca en un contexto económico cada vez más incierto, si bien celebraron que no hubiese heridos.

Tras el incidente, las autoridades comenzaron a analizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia tanto de la planta como de las zonas adyacentes para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape utilizada.

Hasta el momento no se han realizado detenciones, pero se mantiene un operativo de búsqueda activo en toda la región del Véneto.