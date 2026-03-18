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Sociedad

Hallado un hombre tiroteado y abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Ep
18/03/2026 13:57
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla
Europa Press
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Un hombre ha sido abandonado en la noche de este martes, 17 de marzo, a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser víctima de un tiroteo, según han confirmado a Europa Press fuentes del propio centro. Así, fuentes de la Policía Nacional han detallado que el hombre ha sido hallado con "varios" impactos de bala.

Según han confirmado fuentes del centro hospitalariO, el incidente se produjo sobre las 23,00 horas, cuando el cuerpo fue localizado a las puertas del referido hospital.

El suceso, adelantado por Diario de Sevilla, continúa bajo investigación policial, por lo que no han trascendido detalles del caso. El pronóstico de la víctima queda reservado, al igual que los datos sobre su identificación.

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