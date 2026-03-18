Enero registra 27.476 nacimientos, un 2,4% más, pero no logra superar los 30.0000 en un mes desde el año 2021

Una madre sujeta los pis de su bebé recién nacido Archivo El Ideal Gallego

El pasado mes de enero registró un total de 27.476 nacimientos, 648 más que en 2025, un dato que representa un incremento de 2,42%, pero continúa sin superar la cifra de 30.000 alumbramientos en un mes desde octubre de 2021, según la estimación mensual de del Instituto Nacional de Estadística (INE). Galicia registró 1.037, lo que supone una caída del 5,93% en comparación con el primer mes de 2025. La cifra de nacimientos es, no obstante, la más alta desde 2022 para un mes de enero.

Respecto a la edad de las madres, se mantiene la tendencia ascendente registrada en el anterior período y por cuarto mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25.

Del total de nacimientos 1.051 corresponden a mujeres de 20 a 24 años; 2.322 a madres de entre 25 a 29 años; 4.314 de entre 30 a 34 años y 4.006 nacimientos de madres de entre 35 y 39 años.

En cuanto a los alumbramientos de mujeres con más de 40 años de edad, suman un total de 1.451. Asimismo, se produjeron 210 nacimientos de madres adolescentes de menos de 20 años.

Saldo vegetativo

Respecto a las defunciones, la estimación es de 46.379, 229 más que en el mismo mes de 2025, lo que deja un nuevo saldo vegetativo negativo –diferencia entre nacimientos y defunciones– de 18.903 personas.

Durante las primeras nueve semanas del año se acumulan 88.816 defunciones, un punto menos que en el mismo período del año anterior.

Por edad y sexo, el número de varones fallecidos en las primeras nueve semanas del año fue de 9.519 y de 18.557 el de mujeres. Entre los 85 y 89 años fallecieron 7.268 hombres y 8.691 mujeres y entre los 80 y 84 años murieron 6.916 hombres y 5.667 mujeres. De entre 70 y 79 años la cifra de fallecidos varones fue de 9.996 y el de mujeres de 6.133.

Del total de óbitos, 15.616 se registraron en Andalucía; 13.102 en Cataluña; 9.656 en la Comunidad Valenciana; 9.640 en la Comunidad de Madrid; 6.782 en Galicia; 5.652 en Castilla y León; 4.712 en el País Vasco; 4.059 en Castilla-La Mancha; 3.653 en Canarias; 2.721 en Aragón; 2.679 en Asturias; 2.401 en Murcia; 2.387 en Extremadura; 1.807 en Baleares; 1.236 en Cantabria; 1.220 en Navarra; 628 en La Rioja; 141 en Ceuta y 91 en Melilla.