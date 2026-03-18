El Senado insta al Gobierno a aumentar el personal médico

Varios médicos, durante una concentración este miércoles en el hospital infanta Leonor de Madrid contra el Estatuto marco Javier Lizón (Efe)

El Senado aprobó este miércoles una moción del PP para instar al Gobierno a reconocer el nivel de formación y responsabilidad singulares de los médicos en el sistema sanitario y aumentar un 15% las plantillas actuales, entre otras medidas para mejorar las condiciones laborales de estos profesionales.

La moción, defendida durante la sesión plenaria en la Cámara Alta por la senadora María del Mar San Martín, contempla once medidas con las que el PP aseguró que busca reconocer la singularidad de los médicos, poner en valor su papel y planificar las plantillas para abordar los retos sanitarios y proteger la calidad de la atención. Recibió 149 votos a favor, 104 en contra y seis abstenciones.

Entre otros, la iniciativa pide impulsar un nuevo sistema de financiación autonómica, que incluya una partida específica para sanidad; presentar un modelo de planificación que adapte las plantillas a las necesidades sociales, demográficas y epidemiológicas cambiantes; crear una mesa de diálogo para médicos de carácter nacional; mejorar la remuneración de las guardias y equiparar las horas extraordinarias a las ordinarias.

También recoge propuestas dirigidas a mejorar las condiciones de los médicos internos residentes (MIR). En este sentido, aboga por realizar una oferta MIR dinámica y proporcional a las necesidades, con un aumento sostenido de la oferta de plazas y un sistema de evaluación que evite el “caos” de este año; y flexibilizar los criterios de acreditación de las unidades docentes, priorizando las especialidades más presionadas, como Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría.

La moción se enmarca en el proceso de reforma del Estatuto Marco, que el Ministerio de Sanidad ha impulsado junto a los sindicatos mayoritarios y que ha generado el rechazo de varias organizaciones médicas, con la convocatoria de huelgas a nivel nacional.

Frente a esto, la senadora San Martín criticó que la ministra de Sanidad, Mónica García, “solo ofrece imposición, inestabilidad y exclusión del colectivo médico del proceso negociador”.

“La ministra, con el total apoyo de Pedro Sánchez, ha optado por dividir y por imponer. Ni afronta las carencias estructurales, ni sus propuestas van encaminadas a mejorar la calidad asistencial. Muy lejos de ello, las medidas que ha planteado se han considerado por el sector como ineficientes y profundamente ideológicas”, aseveró.

En este sentido, el PP pidió la dimisión urgente de la titular de Sanidad, aseverando que “no puede estar ni un día más al frente del Ministerio”.

“Dice la señora García que esta huelga no cuela. La que no cuela ni un día más es ella como ministra de Sanidad”, subrayó la senadora Rosa María Romero.

El texto del PP fue aprobado sin las enmiendas presentadas por Izquierda Confederal y Vox.

El primer grupo había presentado una enmienda de sustitución de todos los puntos por un texto que instara al Gobierno a “continuar impulsando” el proceso de diálogo, escucha y negociación con las organizaciones sindicales y profesionales sanitarios.

La senadora Carla Delgado acusó al PP de divulgar discursos “catastrofistas”. “Con respecto a la moción, más que mejorar la sanidad pública, ustedes quieren es sembrar dudas sobre un sistema que funciona gracias al esfuerzo de miles de profesionales”, denunció.

Por su parte, Vox presentó una enmienda de modificación donde incluía la retirada de la propuesta para renovar el Estatuto Marco, así como la creación de una normativa propia para los médicos.