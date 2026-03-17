Una agente de policía ratifica al juez su querella por agresión sexual del ex DAO

El ex DAO de la Policía, José Ángel González, a su llegada este martes a los juzgados acompañado de su abogado Sergio Pérez (Efe)

Una inspectora de la Policía Nacional ratificó este martes ante el juez su querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) del cuerpo de seguridad, José Ángel González, quien, sin embargo, negó los hechos que se le imputan y atribuyó esta acusación de la agente a la “maldad, ruindad y odio” de su subordinada.

Ambos comparecieron ayer ante el juzgado de violencia sobre la mujer número 8 de Madrid, cuyo titular rechazó imponer a quien fuese máximo jefe operativo de la Policía Nacional, ya jubilado, la prohibición de comunicarse con la denunciante, como había solicitado el abogado de ésta.

Declaración “dura y difícil”

El primer testimonio recabado por el magistrado fue el de la inspectora que, según su letrado, Jorge Piedrafita, prestó una declaración “dura y difícil” en la que reiteró la versión que expuso en la querella, y ha “acreditado todos los extremos” que se le han preguntado con “veracidad”, señaló el letrado.

Durante más de dos horas, la inspectora –que cuenta con protección policial y que no ha coincidido con el ex número dos de la Policía en el juzgado– expuso de manera “detallada” su relato y refutó la acusación de “celos” que la defensa del ex DAO lanzó en un reciente escrito.

Para el abogado de la denunciante, el interrogatorio, de más de 300 preguntas y “realmente intenso” e “indagatorio”, “ha permitido ver la realidad de los hechos, cómo se produjeron y los detalles” de la querella, donde la inspectora denuncia que González la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril del pasado año.

Tras escuchar el testimonio de la denunciante, el juez procedió a dar paso al ex DAO, que renunció a su cargo después de conocerse la querella y quien negó en su declaración toda acusación de agresión sexual, en la que ha visto “odio”.

Así lo dijo también a su salida de los juzgados ante las decenas de periodistas apostados desde primera hora de la mañana: “Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales”.

Ya juzgado

El comisario principal, ya jubilado, defendió su “inocencia”, celebró que “por fin” puede dar su versión ante el juez, y lamentó haber sido ya juzgado y condenado mediáticamente “sin ninguna prueba”.

“Me han destrozado la vida personal, familiar y profesional por algo que no he hecho en absoluto”, indicó González, y subrayó que la “prueba principal” es un audio aportado por la denunciante con el que el comisario espera “que se puedan esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante”.

Porque, según la defensa del exjefe policial, que ejercen los abogados José Carlos Velasco y Juan Ignacio Fúster-Fabra, “si la gente conociese realmente el contenido del audio cambiaría radicalmente de opinión”.

Contradicciones

Algunos de los fragmentos de ese audio fueron escuchados en la sala del juzgado y por ellos preguntó el juez al ex director adjunto operativo quien, en opinión del abogado de la denunciante, entró en contradicciones y “argumentaciones inconexas”.

El investigado, según este abogado, contestó al juez que lo que decía verbalmente la denunciante no coincidía con su lenguaje corporal, y encuadró el encuentro en el marco de una relación consentida.

Después de producirse los interrogatorios, el magistrado dictó un auto en el que decide rechazar la orden de protección en favor de la víctima, solicitada por su letrado, y consistente en prohibir que el exjefe policial se comunique con ella.

Rechazo de protección

El juez no entra a valorar la “existencia de indicios delictivos de agresión sexual” en este momento de la causa judicial y “a falta de las diligencias que quedan por practicar”, pero sí rechaza esa protección porque no aprecia “riesgo” suficiente para concederla.

“El investigado ni se ha acercado a ella ni se ha comunicado con la misma desde el mes de julio, y no parece que exista riesgo de que en esta fase de instrucción y una vez practicadas las declaraciones de ambos se pueda producir ningún tipo de presión sobre la querellante, máxime cuando el investigado ya no ostenta el cargo de máxima autoridad policial”, concluyó el magistrado.

En este sentido, el auto dictado ayer, que acoge el criterio de la Fiscalía, será objeto de recurso por parte de la denunciante.