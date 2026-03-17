Los embalses alcanzan su máximo nivel desde 2014

Vista general del embalse de Castrelo de Miño.jpg EC

La reserva hídrica española ha vuelto a ascender y se encuentra esta semana al 83,2 % de su capacidad absoluta, acumulando actualmente 46.608 hectómetros cúbicos de agua, el máximo desde hace 12 años.

Según datos facilitados este martes en un comunicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima esta última semana se ha producido en Alicante, con 68,8 mm (68,8 l/m²).

En 2014 los embalses alcanzaron la cifra de 46.518 hectómetros cúbicos.

La reserva acumula actualmente 9.439 hm3 menos que la capacidad total de los embalses (56.043); pero 9.741 hm3 más en relación a la de hace un año y 14.057 hm3 más que la media de los últimos diez años.

Según los datos facilitados por el Miteco, las cuencas que más ascendieron estos últimos siete días fueron las del Cantábrico Oriental, con un 4,1 %, seguida de la del Segura, un 2,5 %, y Guadalete, un 1 %.

También incrementaron las del Guadalquivir y el Júcar -con un 0,9 % más respectivamente-; las de Galicia Costa y el Ebro -un 0,8 % respectivamente también-, seguidas de la del Duero, que aumentó en un 0,7 %. Y experimentaron subidas asimismo estos últimos siete días las del Guadiana (un 0,6 %) y la de Miño-Sil, que se incrementó levemente, un 0,1 %.

En cambio, permanecieron iguales las del Tajo, al 81,2 % y las de Tinto, Odiel y Piedras al 90,8 %, en tanto que esta semana tan solo descendieron las del Cantábrico Occidental, con un 0,3 % menos, las cuencas internas del País Vasco, en un 4,8 % y las internas de Cataluña, que descendieron un 5,6 %.

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA CAPACIDAD ACTUAL EMBALSADA

Cantábrico Oriental 73 70 95,9 %

Cantábrico Occidental 490 423 86,3 %

Miño-Sil 1.822 2.600 85,8 %

Galicia Costa 684 612 89,5 %

Cuencas internas del País Vasco 21 20 95,2 %

Duero 7.602 6.534 86 %

Tajo 11.056 8.972 81,2 %

Guadiana 9.538 8.233 86,3 %

Tinto, Odiel y Piedras 229 209 90,8 %

Guadalete-Barbate 1.651 1.502 91 %

Guadalquivir 8.030 6.806 84,8 %

Mediterránea Andaluza 1.174 886 75,5 %

Segura 1.140 584 51,2 %

Júcar 2.846 1.896 66,6 %

Ebro 7.802 6.641 85,1 %

Cuencas internas de Cataluña 677 621 91,7 %

TOTAL 56.043 46.608 83,2 %