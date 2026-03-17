El Ejecutivo central prohibirá a los menores de edad trabajar donde estén expuestos a pornografía o violencia

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Gobierno este martes en el Senado orja Sánchez-Trillo (Efe)

El Ministerio de Trabajo lanzó a audiencia e información pública el anteproyecto de ley para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 y del Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997, que incluye, entre sus novedades, una actualización de las actividades laborales prohibidas a menores de 18 años.

De este modo, el texto modifica una regulación que lleva vigente desde el Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos prohibidos a mujeres y menores por peligrosos o insalubres.

En concreto, según el texto del anteproyecto en audiencia pública, los menores de 18 años tendrán prohibido trabajar en recintos de animales feroces o venenosos, en empleos para el sacrificio industrial de animales; en trabajos cuyo ritmo esté condicionado por máquinas y cuyo salario esté ligado a resultados, y en trabajos que impliquen exposición a actos o representaciones de carácter pornográfico o violento.

El texto modifica una regulación de 1957 sobre industrias y trabajos prohibidos a mujeres y personas de menos de 18 años

Tampoco podrán trabajar en empleos que superen objetivamente las “capacidades físicas o psicológicas” de los menores, y en trabajos que impliquen el uso de máquinas, como sierras circulares, cepilladoras para la madera, locomotoras, prensas y máquinas moldeadoras de plásticos y cauchos, entre otras.

Excepciones

Solo podrán realizarse estas actividades mencionadas cuando se desarrollen en el marco de alguno de los contratos formativos del Estatuto de los Trabajadores, se justifique que resultan esenciales para la adquisición de los aprendizajes previstos en el plan formativo debido a la naturaleza de la actividad, se realicen bajo la supervisión continua de un trabajador con, al menos, capacitación preventiva correspondiente a las funciones de nivel básico y se adopten todas las medidas preventivas derivadas de la evaluación de riesgos.

Estas prohibiciones se suman a otras ya establecidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención, pero que se actualizan y que incluyen, entre otras, la de realizar trabajos con exposición a radiaciones, sustancias tóxicas y a agentes cancerígenos y biológicos; manipulación, fabricación y utilización de explosivos; minería; actividades de inmersión o marítimo-pesqueras; trabajos de elevación y movimiento de cargas pesadas; actividades en obras de construcción con riesgo de caída de altura o sepultamiento; actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval y trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

El texto modifica el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a los derechos laborales de los trabajadores, para incluir el derecho a la integridad física y moral y a la protección frente a la violencia y a cualquier tipo de acoso.

El anteproyecto plantea además el cambio de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para regular con mayor precisión las infracciones en materia de igualdad y no discriminación tanto en el empleo como en el acceso al mismo.