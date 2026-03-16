Los Oscar coronan a Paul Thomas Anderson y 'Una batalla tras otra' y dejan a Óliver Laxe sin ninguno de los premios a los que aspiraba

El director y guionista Óliver Laxe posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos) EFE

'Una batalla tras otra', la película dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora en la 98.ª edición de los Oscar al hacerse con seis premios, incluyendo mejor película y mejor dirección. 'Sirat', la cinta española de Oliver Laxe que optaba a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, se fue finalmente de vacío.

Basada en la corrosiva novela 'Vineland', del escritor estadounidense Thomas Pynchon y protagonizada por Leonardo DiCaprio, 'Una batalla tras otra', que partía como favorita con 13 nominaciones, cumplió con los pronósticos y se llevó media docena de premios, incluyendo mejor película y mejor dirección para P.T. Anderson.

"Siempre queda la duda de si uno lo merece... pero no hay duda del placer que me produce tenerlo", afirmó el cineasta al recoger el Oscar al mejor director, premio al que ya había estado nominado en tres ocasiones por había sido nominado tres veces a mejor director por 'Pozos de ambición', 'El hilo invisible' y 'Licorice Pizza'. "Este es un regalo maravilloso, y estoy muy feliz de considerar al cine mi hogar. Esto es realmente fantástico. Gracias de todo corazón", concluyó Anderson que también se llevó el premio al mejor guión adaptado.

'Una batalla tras otra' también se alzó con los premios a mejor montaje para Andy Jurgensen y a mejor actor de reparto para Sean Penn, que no acudió a la gala a recoger el que es ya su tercer Oscar, igualando así a Jack Nicholson, Walter Brennan y Daniel Day-Lewis como actores con más galardones de la Academia. Además, la película de Anderson se anotó el primer Oscar de la historia al mejor casting, que fue para Cassandra Kulukundis.

La otra gran favorita, 'Los pecadores', que partía como la cinta más nominada de la historia de los premios con 16 candidaturas, fue también la otra gran triunfadora con cuatro estatuillas. El filme ambientado en el Misisipi de los años 30 que mezcla vampiros, blues y lucha racial se hizo con el Oscar a mejor actor para Michael B. Jordan, a mejor banda sonora para Ludwig Göransson, mejor guión original para Ryan Coogler y mejor fotografía para Autumn Durald, que hizo historia al convertirse en la primera mujer ganadora de este galardón.

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El Oscar a la mejor actriz protagonista fue para la gran favorita, Jessie Buckley por su trabajo en 'Hamnet', filme dirigido por Chloé Zhao basado en la novela de Maggie O'Farrell, centrado en la figura de Agnes, la esposa de William Shakespeare. Amy Madigan se hizo con el premio a la mejor actriz de reparto por su interpretación como la inquietante tía Gladys en el filme de terror 'Weapons'.

Otras de las premiadas de la noche fueron 'Frankenstein', la adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por Guillermo del Toro que se llevó tres Oscar: mejor maquillaje y peluquería (Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey), mejor vestuario (Kate Hawley) y mejor diseño de producción (Tamara Deverell y Shane Vieau).

Un empate histórico

Uno de los momentos más curiosos de la gala se vivió en la entrega del premio al mejor cortometraje, donde hubo un empate, algo que solo se había producido en seis ocasiones anteriores en los 98 años de historia de los premios. Así, el Oscar al mejor cortometraje de ficción fue para 'Dos personas intercambiando saliva' y 'Los cantores rusos'.

El Oscar a la mejor película de animación fue para el fenómeno de Netflix 'Las guerreras K-pop', que también se llevó el premio a la mejor canción original por el tema 'Golden', mientras que el galardón a la mejor película documental fue para 'Mr. Nobody contra Putin', filme de David Borenstein y Pavel Ilyich Talankin.