La sexta edición de Desafío XChef de Cervezas 1906 reúne más de un centenar de locales con talento gastronómico

Desafío XChef de Cervezas 1906

Este viernes arranca la sexta edición del certamen del Desafío XCHEF de Cervezas 1906 un concurso en el que locales de todo el territorio español participan con sus propuestas, bajo la premisa de aplicar buenas prácticas en su cocina que generen un impacto positivo, como el uso de productos de cercanía, la reducción de desperdicios o el fomento de la economía circular. De este modo, a través de esta competición se reta a los aspirantes a demostrar, no solo su destreza y creatividad a la hora de presentar una receta, sino el trasfondo comprometido que está detrás de su elaboración.

En esta ocasión, son 38 los locales de hostelería repartidos por diferentes provincias de Galicia, que participan con sus propuestas gastronómicas, de un total de 125 establecimientos en representación de toda la geografía nacional.

Desde el 19 hasta el 29 de marzo, los clientes podrán avalar con sus votos las tapas de aquellos chefs de 125 establecimientos de hostelería repartidos por toda la geografía nacional que más les convenzan. Y todas ellas presentan una propuesta de maridaje con alguna de las cervezas más premiadas del mundo, las de la familia de Cervezas 1906, integrada por recetas que van desde 1906 Reserva Especial, 1906 Red Vintage, La Colorada, 1906 Irish Red Ale, La Pelirroja, o 1906 Black Coupage, La Negra.

En esta sexta edición, que coincide con el 120 aniversario de la compañía, se valora especialmente una cocina que reinterprete el legado culinario transmitido de generación en generación, protegiendo los ingredientes autóctonos y entendiendo la gastronomía como una herramienta para preservar la identidad regional.

Después de 10 días en los que los clientes tendrán la oportunidad de probar las propuestas de los locales participantes, la valoración del jurado y los votos emitidos determinarán cuáles serán los 6 candidatos que alcanzan la gran final que tendrá lugar en el marco de Salón Gourmets que se celebrará en abril en Madrid.