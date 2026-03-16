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Sociedad

Adolfo Domínguez viste a Óliver Laxe en los Oscar

Redacción
16/03/2026 13:15
Oliver Laxe, en la alfombra roja de los OscarEditorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS.15/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Oliver Laxe en los premios Oscar
ZUMA vía Europa Press
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Adolfo Domínguez confeccionó un modelo especial e inspirado en la película Sirat para vestir al director de cine Óliver Laxe en la gala de los Oscar celebrada esta madrugada. "Es un honor que nos haya escogido para los Oscar de este año", señala Tiziana Domínguez, directora de Diseño de la firma de moda de autor. 

Oliver Laxe

Los Oscar coronan a Paul Thomas Anderson y 'Una batalla tras otra' y dejan a Óliver Laxe sin ninguno de los premios a los que aspiraba

Más información

Tiziana Domínguez explica que el traje diseñado para Laxe refleja "esta tensión entre occidente, más estructurado, y oriente, más natural, más lánguido, más sensual".

El director gallego de cine también escogió hace dos semanas un traje diseñado por Adolfo Domínguez para asistir al teatro Olimpia de París a la gala de entrega de los premios César. 

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Las mejores imágenes de los Premios Oscar

AME4391. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- Joachim Trier posa con la estatuilla a mejor película internacional por Noruega, 'Sentimental Value' este domingo, en la ceremonia 98º de los premios Óscar, en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Armando ArorizoVer más imágenes

La relación entre Adolfo Domínguez y Óliver Laxe nació hace seis años, con la película 'O que arde'. En los premios Goya de 2020, Benedicta Sánchez fue elegida como mejor actriz revelación y recibió su estatuilla vestida de la marca gallega, con la que también colaboró en varios desfiles. 

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