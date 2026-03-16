Adolfo Domínguez viste a Óliver Laxe en los Oscar

Oliver Laxe en los premios Oscar ZUMA vía Europa Press

Adolfo Domínguez confeccionó un modelo especial e inspirado en la película Sirat para vestir al director de cine Óliver Laxe en la gala de los Oscar celebrada esta madrugada. "Es un honor que nos haya escogido para los Oscar de este año", señala Tiziana Domínguez, directora de Diseño de la firma de moda de autor.

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Tiziana Domínguez explica que el traje diseñado para Laxe refleja "esta tensión entre occidente, más estructurado, y oriente, más natural, más lánguido, más sensual".

El director gallego de cine también escogió hace dos semanas un traje diseñado por Adolfo Domínguez para asistir al teatro Olimpia de París a la gala de entrega de los premios César.

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La relación entre Adolfo Domínguez y Óliver Laxe nació hace seis años, con la película 'O que arde'. En los premios Goya de 2020, Benedicta Sánchez fue elegida como mejor actriz revelación y recibió su estatuilla vestida de la marca gallega, con la que también colaboró en varios desfiles.