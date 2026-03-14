'Sirat' de Oliver Laxe encara la 98ª edición de los Oscar con dos nominaciones

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo f. Villar (Efe)

La película 'Sirat', filme dirigido por Oliver Laxe, encara la gala de la 98ª edición de los Premios Oscar con nominaciones en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

La cita que anualmente convoca la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood tiene lugar este domingo 15 de marzo en su sede habitual, el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Aunque el largometraje de Laxe pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías -Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Reparto y Mejor Fotografía-, finalmente solo optará a premio en las dos primeras.

Así, en Mejor Película Internacional, se enfrenta a la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.

Después, en Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. Es más, 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.

"COMPETIMOS CON DINOSAURIOS. NO HAY NADA QUE PERDER"

Tras conocer las nominaciones el pasado enero, Laxe aseguraba que estaba "muy tranquilo", pese a que reconocía que en ambas categorías compite contra "dinosaurios".

"¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", aseguró en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación.

El cineasta agradecía entonces las muestras de cariño e ilusión que ha recibido desde su primer gran galardón en Cannes. "Yo creo que ya está, lo digo siempre, ya lo hemos conseguido y siempre hay más buenas noticias. Desde luego no tenemos nada que perder, todos esto son bonus. No hacemos las pelis para esto, pero lo estamos disfrutando tanto. Por eso estamos tan agradecidos porque es inesperado para nosotros", afirmaba.

Laxe hizo extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", sentenciaba.

Esta es la 21ª vez que una película española ha sido nominada en la categoría Mejor Película Internacional. La primera fue 'Plácido' de Luis García Berlanga en 1961 y la última fue hace tres ediciones, con 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona.

Además, ha habido cuatro películas que volvieron a España con la estatuilla: 'Volver a empezar', de José Luis Garci en 1982; 'Belle Époque', de Fernando Trueba en 1993; 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en 1999; y 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar en 2004.

En su recorrido por la temporada de premios, 'Sirat' ha cosechado tanto victorias como derrotas. El primer galardón lo conseguía en el Festival de Cannes, donde fue el estreno mundial en sección oficial. Allí obtuvo el Gran Premio del Jurado.

Después, en los premios del Cine Europeo, 'Sirat' lograba cinco premios, Mejor Montaje, Mejor sonido, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de casting y Mejor dirección de fotografía.

Sin embargo, se fue de vacío en los Globos de Oro -donde tenía dos nominaciones-, en los BAFTA y se quedó sin el premio a Mejor película de habla no inglesa en los Critics Choice. Mientras, triunfó en los Premios Gaudí con 8 premios y en los Feroz se alzó con dos de las 7 nominaciones que tenía.

Aunque en los Premios Goya, que se celebraron hace unas semanas en Barcelona, Oliver Laxe se llevó más 'cabezones' que 'Los domingos', esta última cinta logró las categorías grandes. En cualquier caso, Laxe recogió todos los premios en categorías ténicas: el Goya a Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido.

A LA COLA EN LAS APUESTAS

A las puertas de la gran cita del cine estadounidense, las casas de apuestas indican que 'Sirat' parte como la que menos probabilidades tiene de lograr el Oscar a Mejor Película Internacional. En concreto, la casa de apuestas Betfair le otorga a 'Sirat' una probabilidad de victoria del 0,8 por ciento, siendo la última opción de las nominadas.

Con mayor probabilidad de victoria se sitúa 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, con un 58,9 por ciento, mientras que 'El Agente Secreto, de Kleber Mendonça, recibe un 29,4 por ciento. Tras estas dos cintas, aparecen 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, con un 6,5 por ciento, y 'La Voz de Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania, con un 4,4 por ciento.

Según Sportium, 'Sirat' tiene una cuota de 51 euros por euro apostado, mientras que 'Sentimental Value' tiene una cuota de 1,40 euros; 'El Agente Secreto' está a 2,50 euros; 'Un simple accidente', 15 euros por euro apostado; y 'La Voz de Hind Rajab' a 29 euros por euro apostado.

Por otro lado, 'Una batalla tras otra' tiene una probabilidad del 65 por ciento de victoria, por delante de 'Los pecadores' (17%); 'Hamnet' (4,5%); 'Marty Supreme' (3,7%); 'Valor Sentimental' (2,3%); 'Frankenstein' (1,5%); 'Bugonia' (1,5%); 'El agente secreto' (1,5%); 'Train Dreams' (0,9%); y en último lugar, 'F1: la película' (0,8%).