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Sociedad

Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Efe
14/03/2026 16:04
El filósofo alemán Jürgen Habermas
El filósofo alemán Jürgen Habermas
EFE
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El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció este sábado a los 96 años, según confirmó a EFE su editorial en Alemania, Suhrkamp.

"Puedo confirmarle que Jürgen Habermas ha muerto hoy. De esto ha informado la familia. Ha muerto en su casa", señalaron a EFE desde Suhrkamp.

Anteriormente, tanto la revista Der Spiegel como el diario Bild, que citaron como fuente a la editorial, informaron del fallecimiento del filósofo.

La televisión pública ARD indicó que el autor de 'Teoría de la Acción Comunicativa' falleció en la ciudad alemana de Starnberg, en el sur de Alemania.

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