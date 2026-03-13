Fiscalía pide 5 años de cárcel a Kiko Matamoros y 4 a Makoke por ocultar bienes a Hacienda

Kiko Matamoros y Makoke Europa Press

La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cinco años y seis meses de prisión para el colaborador televisivo Kiko Matamoros, al que acusa de ocultar su patrimonio a Hacienda tras eludir el pago de impuestos, y cuatro años para su exesposa María José Giaever, Makoke, como presunta cooperadora.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio por esta causa en la que además el fiscal solicita que Kiko Matamoros y Makoke paguen multas de 33.000 y 30.750 euros, respectivamente, e indemnicen conjuntamente a la Agencia Tributaria con 471.900.

Asimismo el Ministerio Público reclama que Kiko Matamoros indemnice a Hacienda con otros 636.697 euros, al considerarle autor de alzamiento y ocultación de bienes, mientras que estima que Makoke fue cooperadora necesaria del primer delito.

Kiko Matamoros figuró durante varios años en la lista de morosos de Hacienda, donde entró por primera vez en el año fiscal de 2016, también en la de grandes deudores de 2020, donde aparecían quienes debían más de 600.000 euros, y terminó saliendo de este listado en 2022, según se hizo público en 2023.

En su escrito de acusación el fiscal relata que Kiko Matamoros se abstuvo de formalizar las correspondientes declaraciones ante la Agencia Tributaria.

Añade que desde 2009 concibió un plan para proteger su patrimonio frente a una potencial vía ejecutiva por parte de Hacienda "conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas pero que el pago de las mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y forma de vida".

El fiscal explica que desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en el que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien sirviéndose para ello de la colaboración de otras personas como su exesposa la también colaboradora televisiva Makoke.

Igualmente Kiko Matamoros se valió de empresas creadas por él "con la finalidad de generar tanto un vaciamiento formal de su patrimonio como una apariencia de inexistencia de recursos e ingresos, impidiendo o al menos dificultando que la Agencia Tributaria pudiera enderezar sobre los mismos sus procesos de recaudación".

"Así las actividades del acusado se desarrollaba conforme a la interposición de sociedades y contratos paralelos por la ejecución de actividades en los sectores audiovisual, de prensa y de ocio", indica la Fiscalía.

La estructura incluía la "percepción directa de los ingresos facturados por terceras personas que posteriormente" se los entregaban a Kiko Matamoros.

El fiscal relata que entre 2009 y 2014 Kiko Matamoros desarrolló una intensa actividad en el sector televisivo y en la prensa del 'corazón' tanto como tertuliano y comentarista como mediante publicaciones, entrevistas y reportajes fotográficos vinculados a su vida privada.

Agrega que canalizó su intervención en medios de comunicación y su labor de representante de terceros, en concreto de Makoke, a través de las sociedades Salto Mortal y Silla del Ring y también ocultó a Hacienda rentas que obtenía de sus sueldos en diferentes empresas por su actuación profesional,

Según la Fiscalía el importe de las deudas con Hacienda generadas por Kiko Matamoros entre 2009 y 2014 sumaban 1.086.597 euros teniendo en cuenta la cuota tributaria, los intereses de demora y las sanciones.

Por otra parte indica que los acusados adquirieron en 2011 una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) con un precio de 1.315.750 euros, en la que fijaron su residencia habitual, pero para evitar una actuación de Hacienda contra él pusieron la titularidad del inmueble a nombre de ella.