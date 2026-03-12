Los restos hallados en Hornachos pertenecen a Francisca Cadenas

Agentes de la Guardia Civil, este jueves, en el lugar de los hechos ante la mirada de vecinos de la localidad J. armestar (Ep)

La Guardia Civil confirmó este jueves que los restos óseos hallados en la vivienda de los dos hermanos vecinos de Hornachos, en Badajoz, detenidos por la desaparición en 2017 de Francisca Cadenas, corresponden a la mujer.

Los análisis biológicos confirmaron así la principal hipótesis que manejaban los investigadores tras el hallazgo, este pasado miércoles, de restos óseos en la vivienda, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y donde también vive su familia.

Medio centenar de efectivos de la Guardia Civil iniciaron este pasado miércoles los registros en el inmueble y a primera hora de la tarde se confirmó el hallazgo de unos restos óseos que, según apuntó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, eran “compatibles” con los de la mujer desaparecida hacía casi nueve años, algo que finalmente se confirmó este jueves.

Tras pasar la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, a unos 45 kilómetros de Hornachos, los dos hombres fueron trasladados al municipio pacense, donde este jueves continuaban los registros de sus propiedades.

Ambos fueron recibidos por los vecinos que se congregaban en la zona al grito de “asesinos, asesinos”, quienes también les recriminaron que hace dos días afirmaran a los medios de comunicación desplazados a la localidad que eran “inocentes y cabezas de turco”.

Media hora después, los dos hombres salieron de su vivienda en dirección a una finca de su propiedad para continuar con otros registros, momento en el que uno de los hijos de Francisca Cadenas golpeó los cristales de los vehículos en los que eran trasladados.

En las inmediaciones de la calle, que permanecía cortada por los agentes, estaban apostados numerosos medios de comunicación y algunos vecinos y, un poco más alejados, los familiares de Francisca, entre ellos su marido y sus hijos, en una situación de calma tensa a la espera de recibir nueva información de las labores que desarrolla la Guardia Civil.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.