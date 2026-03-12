La primavera será más cálida de lo normal tras tercer invierno más lluvioso del siglo XXI

La primavera será más cálida de lo normal con un 50 a 70 por ciento de probabilidad, según las zonas, aunque a nivel de precipitaciones no hay todavía una tendencia clara, mientras que el invierno meteorológico recién concluido ha sido el noveno más cálido desde 1961 y el tercero más lluvioso del siglo XXI.

Los últimos ocho inviernos han sido "más cálidos de lo normal", ha asegurado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorolgía (Aemet) Rubén del Campo durante la rueda de prensa este jueves para informar del balance climático del invierno y la predicción estacional para la primavera, que comenzará el próximo viernes 20 de marzo a partir de las 15.46 horas.

La temperatura en la España peninsular fue de media de 7,6 °C, convirtiéndose en el sexto invierno más cálido del siglo XXI.

El invierno meteorológico que comprende el trimestre que abarca diciembre, enero y febrero, se trató de "una estación con carácter muy cálido, con una temperatura media superior en 1 °C a la del promedio 1991-2020, y además muy húmedo".

El valor de precipitación media sobre la España peninsular fue de 323,2 litros por metro cuadrado, lo que supone el 171 % del valor normal del trimestre en el periodo de referencia 1991-2020.

Fue el octavo invierno más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961, y el tercero del siglo XXI, detrás de los inviernos de 2009-2010 y 2000-2001, según el portavoz de la Aemet.

"No hubo ninguna ola de frío" en invierno, ha asegurado del Campo.

Ha explicado que sí se produjo un período frío desde el 22 de diciembre hasta poco después de Reyes, durante las fiestas navideñas.

En dicho período, "salvo en días puntuales predominaron temperaturas mas bajas de lo normal", lo cual no quita para que en su conjunto el trimestre haya sido cálido para el promedio de las fechas en el período de referencia, según del Campo.

Para algunos la percepción pudo ser distinta, ha dicho, porque el tiempo en las fiestas fue "desapacible, con lluvias" que podrían haber dado "la sensación de más frío", pero no fue así.

De acuerdo a los datos, según del Campo, se están "acumulando en este siglo" inviernos con temperaturas por encima de lo normal, "es una tendencia clara".

Este es el octavo invierno consecutivo, "no hay precedentes" de que durante ocho años seguidos las temperaturas hayan estado por encima de lo normal, ha explicado del Campo.

Predicciones para la primavera

Según las predicciones para la primavera meteorológica (marzo, abril y mayo) hay un 50 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal en Canarias y suroeste peninsular, con un 20 % de que sea más frío de lo normal en estas zonas.

En el resto de la península hay un 60 % de probabilidad de que sea más cálido de lo normal y un 70 % en Baleares. En ambas zonas hay un 10 % de probabilidad de que sea más frío de lo normal.

En cuanto a las precipitaciones, "no hay una tendencia clara en la mayor parte del país,", según ha informado del Campo. Son similares las probabilidades de una primavera más lluviosa o más seca de lo normal.

Únicamente en zonas de suroeste peninsular y en Canarias hay una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal (40 %) frente a que sea más lluvioso (25 %).

El invierno tuvo carácter muy cálido en buena parte de la mitad oriental peninsular, valle del Ebro y en zonas de las mesetas, llegando a ser extremadamente cálido en áreas del interior de Aragón.

En el resto de la península fue cálido o normal, e incluso frío en algunas zonas de Galicia. En Baleares tuvo carácter muy cálido y en Canarias fue mayoritariamente normal, con algunas zonas de carácter cálido en Tenerife.

El invierno comenzó con un diciembre cálido, con una temperatura media 0,5 °C superior al promedio normal. La temperatura de enero coincidió exactamente con el valor medio del periodo de referencia, por lo que fue normal.

Febrero tuvo carácter muy cálido, con una temperatura 2,4°C por encima del valor medio, lo que lo situó como el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI.