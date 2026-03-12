La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos son de Francisca Cadenas, desaparecida hace nueve años

Investigadores a las puertas de la vivienda en la que aparecieron los restos óseos de Francisca Cadenas EFE

La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en la vivienda de los dos hermanos vecinos de Hornachos (Badajoz) detenidos por la desaparición en 2017 de Francisca Cadenas corresponden a la mujer.

Los análisis biológicos han confirmado la principal hipótesis que manejaban los investigadores tras el hallazgo, este miércoles, de restos óseos en la vivienda, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia.

Medio centenar de efectivos de la Guardia Civil iniciaron este miércoles los registros en el inmueble y a primera hora de la tarde se confirmó el hallazgo de unos restos óseos que, según apuntó el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, eran "compatibles" con los de la mujer desaparecida hace casi nueve años, algo que finalmente se ha confirmado este jueves.

Tras pasar la noche en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Zafra, a unos 45 kilómetros de Hornachos, los dos hombres han sido trasladados al municipio, donde este jueves continúan los registros de sus propiedades.

Ambos han sido recibidos por los vecinos que se congregaban en la zona al grito de "asesinos, asesinos", quienes también les han recriminado que hace dos días afirmaran a los medios de comunicación desplazados a la localidad que eran "inocentes y cabezas de turco".

Media hora después, los dos hombres han salido de su vivienda en dirección a una finca de su propiedad para continuar con otros registros, momento en el que uno de los hijos de Francisca Cadena ha golpeado los cristales de los vehículos en los que era trasladados.

En las inmediaciones de la calle, que permanece cortada por los agentes, están apostados numerosos medios de comunicación y algunos vecinos y, un poco más alejados, los familiares de Francisca, entre ellos su marido y sus hijos, en una situación de calma tensa a la espera de recibir nueva información de las labores que desarrolla la Guardia Civil.

La investigación, desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Badajoz, es dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Hornachos declara luto oficial

El municipio pacense de Hornachos ha decretado tres días de luto oficial tras confirmar la Guardia Civil que los restos óseos hallados en una vivienda de Hornachos (Badajoz) corresponden a la desaparecida Francisca Cadenas.

¡Todos somos Francis!" son las palabras con las que el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista García, ha finalizado un mensaje en su perfil en una red social, que ha iniciado con este texto: "Desgraciadamente se confirma el trágico final que todos temíamos".

"Mi solidaridad, todo mi cariño y afecto y el del pueblo de Hornachos a la familia Meneses Cadenas", ha manifestado después de que la Guardia Civil haya confirmado este jueves que los restos hallados ayer en la vivienda de los dos hermanos detenidos, situada en la misma calle en la que residía Francisca Cadenas y vive su familia, pertenecen a la mujer.

"Su entereza durante todo este tiempo, su coraje y su lucha encomiable son dignas de admiración", ha añadido el primer edil.

Ha expresado también su agradecimiento a la ciudadanía de Hornachos, de la que está "enormemente orgulloso", por estar siempre al lado de la familia, "desde el minuto uno, en las batidas de los primeros días, en las sucesivas concentraciones reclamando atención y medios para el esclarecimiento del caso, en el apoyo emocional de una familia rota buscando respuestas durante años".

Y ha trasladado también su admiración y agradecimiento a los "grandes profesionales" de la Guardia Civil que han dado "lo mejor de sí mismos".

"Que el peso de la ley caiga con todo el rigor posible sobre los que resulten responsables tras el proceso judicial que ahora comienza", ha deseado Buenavista.

Según ha apuntado, los tres días de luto oficial darán comienzo a las doce horas de hoy y se prolongarán hasta las doce de la noche del próximo domingo, 15 de marzo.