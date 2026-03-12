La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"

Pilar Baselga, acusada de difundir un bulo que sostenía que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sería una mujer trans ha declarado en el juicio que opinó sobre "cosas ya publicadas", se ha disculpado por emplear una expresión "desafortunada" y ha recalcado que no pretendía injuriar ni calumniar.

Baselga fue denunciada por Begoña Gómez y ha sido juzgada este jueves por presuntos delitos de injurias y calumnias en el juzgado de lo penal número 22 de Madrid por afirmar el 22 de noviembre de 2022 en el programa de televisión 'Los intocables', de Distrito TV, que había "sospechas" de que en un inicio Gómez era "Begoño" y referirse a ella como "esposo" del presidente Pedro Sánchez.

La profesora e historiadora del arte sostuvo asimismo que a Begoña Gómez le habían tendido una trampa y le habían "involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos", que los servicios secretos marroquíes "tienen las pruebas" al respecto y que por ese motivo fue despedida de la Universidad Complutense o del Instituto de Empresa.

En su declaración, en la que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Baselga ha afirmado que en el vídeo no están todas sus declaraciones porque "está editado", que no buscaba injuriar ni calumniar y que hizo "comentarios de cosas ya publicadas".

Después, haciendo uso del último turno de palabra, ha dicho que el presentador sabía lo que iba a decir y que no se sabe quien viralizó el vídeo. Y ha concluido: "Si alguna expresión que hice fue desafortunada me disculpo por ello, pero una expresión discutible no se convierte en delito".

Un perito ha explicado que el bulo contra Begoña Gómez ya existía en redes antes de las manifestaciones de Baselga. Acusaciones de una falsa transexualidad se han empleado también contra la esposa del presidente francés Emmanuel Macron, Brigitte, Michelle Obama, esposa del expresidente estadounidense Barack Obama, o la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern.

La responsabilidad de la televisión

Las declaraciones de Baselga se hicieron virales y llevaron a Distrito TV a emitir un comunicado manifestando su oposición. También se borró el programa. Además, el presentador, Eurico Campano, que durante el programa afirmó que lo dicho por Baselga estaba "archipublicado", leyó un comunicado de rechazo.

Distrito TV está en la causa como presunto responsable civil directo y en la vista oral han testificado tanto el administrador de esta empresa, Jesús Ángel Rojo, como el presentador de 'Los intocables' que han sostenido versiones contrarias sobre quién era el responsable de invitar a los tertulianos o del contenidos, atribuyéndose mutuamente dichas responsabilidades.

Campano, presentador, ha defendido que intentó reconducir a Baselga, buscando que no entrase en "terrenos pantanosos" y ha apuntado lo que afirmó acerca de una supuesta transexualidad de Gómez o sobre Marruecos le "sonó a bulo".

La acusación pide multa de 21.000 euros por injurias

El letrado de Begoña Gómez ha retirado la acusación de calumnias, por lo que ya no pide dos años de cárcel, sino únicamente una multa de 21.000 euros por un presunto delito de injurias graves con publicidad y una indemnización de 20.000 euros, solidaria con Distrito TV.

Según la acusación, las afirmaciones falsas buscaban "deshonrar", han generado "miles de comentarios" y pretendían insidiar también a Sánchez empleando a su mujer como "ariete".

La defensa de Baselga ha pedido su absolución al considerar que no hubo dolo, intención de dañar, y que esta opinó sobre elementos publicados, sin ser la promotora del término Begoño.

Distrito TV ha sostenido que el vídeo del programa está "cortado de forma artificiosa", ha dicho no tener responsabilidad en el contenido, pidiendo que se deduzca falso testimonio contra el presentador, y ha negado ser dueña de la cadena, propiedad de un grupo, Distrito Madrid. Esta parte pide que se condene en costas a la acusación.

El juicio, en el que no ha comparecido la querellante, Begoña Gómez, ha quedado visto para sentencia.