El Gobierno lanza una web del Trío de Eclipses con información sobre este fenómeno que movilizará a millones de personas

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), ha lanzad este jueves 'www.trioeclipses.es'.

La web oficial del Trío de Eclipses tiene el objetivo de "ofrecer información rigurosa a la ciudadanía y garantizar la seguridad, la accesibilidad y la preparación territorial ante un fenómeno que movilizará a millones de personas" en España, según ha informado el Ministerio.

El portal ofrece información ofrece información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona.

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular. Será el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia.

Desde la página principal, el usuario puede acceder a las secciones dedicadas a cada eclipse, donde se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse.

El menú principal incorpora además apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia. También incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos.

Asimismo, la web cuenta con una sección de Divulgación que reúne actividades y recursos educativos, cuyo contenido ha sido elaborado y desarrollado por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).

También destaca el apartado de Puntos de Observación con un mapa interactivo donde consultar ubicaciones oficiales desde donde poder disfrutar del fenómeno, proporcionadas por las comunidades autónomas.

Por último, se puede consultar el Centro de Trayectorias, en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional.

Coincidiendo con el lanzamiento de la web, el Gobierno también ha activado los perfiles oficiales en redes sociales del Trío de Eclipses en X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn.

Estos canales permitirán "ofrecer una difusión ágil, directa y accesible, así como informar con inmediatez sobre novedades, recursos, actividades, avisos de seguridad y actualizaciones territoriales".

Tanto el desarrollo de la página web como la dinamización de los perfiles de redes sociales lo gestionará la FECYT, que coordina el Grupo de Trabajo de Divulgación Científica de Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el Trío de Eclipses junto a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, compuesto por expertos y expertas en este ámbito.

Para organizar este fenómeno, el Gobierno creó una Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como órgano colegiado y está presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. Junto al Ministerio de Ciencia, está coliderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser ambos los ministerios titulares de la Comisión Nacional de Astronomía.

También están involucrados los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, participan el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Esta Comisión se encarga de planificar y coordinar, desde las competencias de la Administración General del Estado, las acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan los eclipses.