Sociedad

Tres muertos en el incendio en una vivienda en Miranda y cuatro heridos, entre ellos dos niños

Efe
11/03/2026 13:38
Incendio en Miranda del Ebro
 Agentes de la Policía Nacional junto al edificio de la localidad de Miranda de Ebro incendiado esta noche
EFE
Tres mujeres han fallecido esta noche en el incendio registrado esta noche en una vivienda de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, mientras que otras cuatro, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridas y evacuadas al hospital, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales y del servicio de emergencias 112.

Según la información facilitada por la Policía Local de Miranda de Ebro al Centro Coordinador de Emergencias, las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.

El incendio se ha producido sobre las 22.44 horas en una casa que se encuentra en el centro de la localidad burgalesa, en la calle Fuente, detrás del Ayuntamiento.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local de Miranda de Ebro, de la Policía Nacional, los Bomberos de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía dos soporte vital avanzados, dos ambulancias soporte vital básico y un equipo médico de primaria.

Además, acuden al lugar una UVI móvil de la Rioja y otra de Álava y se da aviso del incidente al Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

En el lugar, el personal de Sacyl ha atendido a siete personas, dos han fallecido en el lugar y otras cinco han sido trasladas aunque una de las trasladadas perdió la vida posteriormente en el Hospital.

Las personas trasladadas por Sacyl una mujer de 30 años que fue evacuada en UVI móvil, un niño de 11 y una niña de 7 que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico, una mujer de 58 años que fue traslada en una ambulancia soporte vital básico y en una mujer de 23 que fue evacuada en UVI móvil.

