Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Un juzgado admite la nueva denuncia por agresión sexual contra Errejón

La segunda presunta víctima es otra actriz que en la querella indica que conoció al expolítico en redes sociales y cuando quedaron la obligó a mantener relaciones tras decir “si te resistes será peor”

Efe
09/03/2026 22:42
Íñigo Errejón, durante un acto de Podemos en 2018
Íñigo Errejón, durante un acto de Podemos en 2018
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual, la segunda contra el exdiputado de Sumar tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá.

 El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, confirmó ayer la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio “por expreso deseo de la denunciante”.

 La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después que la supuesta agresión de Errejón a Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado –y se le ha abierto juicio oral– aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

 La segunda denunciante, una actriz cuyo nombre no ha trascendido públicamente, relata que conoció a Errejón mediante redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

 Errejón tuvo “comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos”, añade en su denuncia, que detalla que el expolítico la obligó a mantener relaciones sexuales, llegando a decirle “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”.

 Su abogado solicitó que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado. Esta mujer fue a la Policía Nacional el pasado 24 de febrero pero “dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema VioGén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos”, instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

 Esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón trascendió poco después de que en el primer proceso contra él hubiese novedades, ya que Elisa Mouliaá anunció en febrero que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

 El juez de esta primera causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía presentar la renuncia correctamente, con la firma de su letrado, y finalmente la actriz comunicó que sí seguía adelante y pidió a otras víctimas que denunciaran.

 Fuentes de la defensa de Íñigo Errejón afirmaron que no tienen constancia ni de la admisión a trámite de la segunda denuncia ni de la propia denuncia, de modo que no se pueden pronunciar al respecto. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Acto en las instalaciones del edificio sindical de Alfonso Molina, en una imagen de 2022

Hace 25 años | Inaugurado el local de CCOO en Alfonso Molina
Eugenio Cobas
Unha alumna de FP realiza prácticas nunha empresa do sector da madeira

A Xunta de Galicia aproba o decreto para renovar a Formación Profesional
EP
Una mariscadora trabaja en la playa de Lourido

Rueda compromete ayudas al sector del marisqueo “si son necesarias” y dice que su gabinete ”estará a la altura”
EP
Carteles contra el machismo este pasado 8-M en Tenerife

Los cocho acusados de la violación grupal de Magaluf admiten la autoría de los hechos
EP