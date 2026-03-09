Un juzgado admite la nueva denuncia por agresión sexual contra Errejón

Íñigo Errejón, durante un acto de Podemos en 2018 Archivo El Ideal Gallego

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual, la segunda contra el exdiputado de Sumar tras la que presentó la actriz Elisa Mouliaá.

El letrado Alfredo Arrién, que representa a las mujeres que han denunciado a Errejón, confirmó ayer la admisión a trámite, sin aportar más detalles para mantener la cautela y el silencio “por expreso deseo de la denunciante”.

La denuncia se interpuso hace unas semanas por una presunta agresión sexual ocurrida el 16 de octubre de 2021, ocho días después que la supuesta agresión de Errejón a Mouliaá, por la que el exportavoz de Sumar ha sido procesado en otro juzgado –y se le ha abierto juicio oral– aunque esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La segunda denunciante, una actriz cuyo nombre no ha trascendido públicamente, relata que conoció a Errejón mediante redes sociales y finalmente ambos quedaron y él la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Errejón tuvo “comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos”, añade en su denuncia, que detalla que el expolítico la obligó a mantener relaciones sexuales, llegando a decirle “si gritas será peor” o “si te resistes será peor”.

Su abogado solicitó que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado. Esta mujer fue a la Policía Nacional el pasado 24 de febrero pero “dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema VioGén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos”, instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

Esta segunda denuncia contra Íñigo Errejón trascendió poco después de que en el primer proceso contra él hubiese novedades, ya que Elisa Mouliaá anunció en febrero que retiraba su acusación contra el exdiputado por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

El juez de esta primera causa, Adolfo Carretero, le advirtió de que debía presentar la renuncia correctamente, con la firma de su letrado, y finalmente la actriz comunicó que sí seguía adelante y pidió a otras víctimas que denunciaran.

Fuentes de la defensa de Íñigo Errejón afirmaron que no tienen constancia ni de la admisión a trámite de la segunda denuncia ni de la propia denuncia, de modo que no se pueden pronunciar al respecto.