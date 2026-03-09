Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Sánchez anuncia becas de 900 euros mensuales para la movilidad de universitarios en España

Efe
09/03/2026 14:49
Campus de Elviña en A Coruña 
E Ideal Gallego
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado las nuevas 'Becas Medrano' que con una cuantía de 900 euros al mes fomentarán que los universitarios de grado que lo deseen puedan estudiar un curso en otra universidad de España.

A través de la red social X, Sánchez ha anunciado el lanzamiento de estas nuevas ayudas, similares a las antiguas becas 'Séneca' y que ahora recupera bajo el nombre de 'Luisa Medrano' en honor a la primera mujer que en 1508 en la Universidad de Salamanca ocupó una cátedra universitaria en España.

Las nuevas becas 'Medrano' podrán solicitarlas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos, de forma que la movilidad se realice a partir del segundo curso. Tendrán una cuantía total de 8.100 euros (900 euros al mes durante el curso).

