Los cocho acusados de la violación grupal de Magaluf admiten la autoría de los hechos

Los ocho acusados de la violación grupal ocurrida en Magaluf en agosto de 2023 admitieron la autoría de los hechos y aceptaron un total 72 años de prisión como autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad.

Las partes personadas en la causa alcanzaron ayer un acuerdo de conformidad antes de que la Audiencia Provincial de Baleares celebrara el juicio.

En virtud de este pacto, los acusados, todos de nacionalidad francesa menos un suizo, admitieron que el 14 de agosto de 2023 acudieron a la habitación de un hotel de Magaluf en el que se alojaba uno de ellos acompañados de la víctima.

Durante una media hora, conocedores del estado de inconsciencia de la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones. Según consta en el escrito de acusación del fiscal, jalearon comentarios obscenos y grabaron con sus móviles 21 vídeos de las agresiones sexuales que compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Los ocho procesados ingresaron en prisión provisional pocos días después de que ocurrieran los hechos.

La Fiscalía solicitaba que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros.

Tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a 72 años y tres meses de cárcel.

Todos han sido condenados a dos años o dos años y tres meses como supuestos autores de sendos delitos contra la intimidad y seis, por diferentes grados de agresiones sexuales.

Por lo que respecta a los delitos de agresión sexual –del cual dos de ellos no están acusados–, las penas varían en función de la gravedad del mismo. Tres son delitos continuados, dos con penetración y uno sin acceso carnal.

De esta manera, dos de los procesados han sido condenados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a once años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.