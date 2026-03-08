Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este domingo que no permitirá que el odio sustituya a los derechos y que se normalice la desigualdad: "No dejaremos que el pasado avance".

"Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha escrito el jefe del Ejecutivo en su cuenta de X en el Día Internacional de las Mujeres.

Sánchez ha acompañado el texto con un vídeo en el que ha recordado que si hoy las mujeres pueden votar, decidir, trabajar y vivir con más libertad que hace 50 años no es por casualidad, es porque alguien luchó por ello. "Así que gracias a las mujeres que abrieron camino cuando nada era fácil, a las que sostienen nuestro país cada día y a las jóvenes que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás".

España hoy, afortunadamente, es un referente en materia de igualdad de género, ha agregado Sánchez, para quien esto "no nos da ninguna superioridad, nos da, eso sí, mucha responsabilidad".

"Nada de lo que hemos conseguido ha sido un regalo, cada derecho, cada ley, cada avance ha sido fruto del esfuerzo, del empuje del movimiento feminista".

El presidente ha mencionado que los derechos pueden avanzar, pero también retroceder. "Lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo. Lo vemos cuando se banaliza la violencia machista, cuando el acoso digital intenta silenciar a niñas y a mujeres, o cuando se desacredita el movimiento feminista para dividir y enfrentar".

Este movimiento, ha aseverado Sánchez, es todo lo contrario. "Es una causa de derechos humanos, de igualdad salarial, de dignidad en el trabajo, de poder vivir sin miedo, que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres, es seguir rompiendo techos de cristal".