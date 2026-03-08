Mi cuenta

Sociedad

La juez cita a la Policía Local y al 112 por el aviso sobre la pasarela de Santander en la que murieron seis jóvenes

Efe
08/03/2026 12:22
El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación del cuerpo
El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación de uno de los cadáveres
Nacho Cubero (Ep)
La juez que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura.

El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación del cuerpo

Según informa en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la juez ha pedido al Ayuntamiento y a Costas documentación sobre la senda de la que forma parte ese paso.

La titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, ha fijado el 27 de marzo para tomar declaración a las personas que ha citado. 

