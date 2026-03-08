Feijóo dice que las mujeres, con su talento, esfuerzo y compromiso, hacen una España mejor

Alberto Núñez Feijóo EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado este domingo un "feliz 8M a todas las mujeres" del país, en un mensaje en redes sociales en el que afirma que "con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor".

El mensaje en X, en el que dice que en este Día Internacional de la Mujer quiere "reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres" a la sociedad, lo acompaña Núñez Feijóo de un vídeo de su visita al Museo del Prado para conocer que esta institución no sería hoy lo que es "sin el papel crucial de las mujeres".

En el vídeo habla de la reina María Isabel de Braganza, que alentó y auspició la creación de esta institución como museo abierto al público, y de Isabel de Farnesio, que como coleccionista y mecenas, engrandeció la colección real del museo, y menciona a Noelia García Pérez, comisaria de la exposición.

Además destaca que casi el 60 % del personal que sostiene y proyecta el museo cada día, restauradoras, comisarias, administrativas, vigilantes son mujeres.

Asimismo, el PP ha hecho público este 8M un manifiesto en el que da las gracias "a quienes abrieron camino, rompiendo barreras, superando prejuicios y haciendo valer su capacidad" y "subrayar que la igualdad real no es un eslogan, sino un compromiso permanente con las oportunidades y la libertad".

En el PP, afirma el texto, defienden "una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes". "Una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres".

También critica el PP que "el Ejecutivo ha puesto en grave peligro sus derechos con la mal llamada 'ley trans', ha desprotegido a las víctimas de violencia machista con sucesivos fallos en las pulseras antimaltrato, ha beneficiado a más de 1.400 violadores y pederastas con la ley del solo sí es sí, y ha provocado que en estos casi 8 años se hayan triplicado las agresiones sexuales con penetración y hayan aumentado un 58 % los delitos contra la libertad sexual".

El Gobierno, añade, "ha contratado servicios de prostitución con dinero público" y "ha dado mando a personas que trataban a mujeres como mercancía y las vejaban en el ámbito laboral desde una posición de poder".