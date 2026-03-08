Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

"Es más erótica la igualdad que la imposición machista", asegura la ministra Ana Redondo

Efe
08/03/2026 15:09
La ministra de Igualdad, Ana Redondo
La ministra de Igualdad, Ana Redondo
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado este domingo, Día Internacional de la Mujer, a los jóvenes para que consideren que la igualdad "mola más" y "es más erótica" que la "imposición machista", que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Valladolid por el Día Internacional de la Mujer, Redondo ha recordado que esta jornada debe ser de celebración pero también de reivindicación, para defender a las mujeres que en Irán "están sufriendo la violencia de la guerra" después de haber padecido antes "con el régimen de los ayatolás", o a las mujeres afganas que "están en esa cárcel" con todos sus derechos reprimidos.

Se ha acordado también de las ucranianas que "llevan 4 años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel" y a otras mujeres que en distintos puntos del planeta "siguen sufriendo la violencia y la el rechazo a sus derechos".

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo dice que las mujeres, con su talento, esfuerzo y compromiso, hacen una España mejor

Más información

En referencia a los jóvenes y las jóvenes, Redondo ha asegurado que deben salir del esquema planteado por el machismo: "Queremos especialmente decírselo a los jóvenes, a las mujeres jóvenes, es mucho más importante, mola más, es más erótica la igualdad que la imposición machista, que consideren esa posibilidad".

"La igualdad es mucho más erótica que la imposición machista. El tratar a una mujer de igual a igual es mucho más satisfactorio para los hombres también, por supuesto, y desde luego para las mujeres", ha argumentado Redondo.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez: "No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás"

Más información

La ministra ha apelado a "cambiar el futuro y no dejar que el pasado avance" como fórmula para evitar la limitación de derechos que conduce al "paternalismo" y a la "sumisión".

Redondo ha celebrado que las mujeres participen en estas marchas como muestra de que quieren "igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad real y efectiva", a la que agregar la paz, porque "la igualdad es pacifismo y el feminismo es pacifista".

"Por eso hoy también desde este 8M reivindicamos la paz y el 'no a la guerra'", ha concluido.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

IDE0803P40_c

elOjoPúblico | Un poco antes de
Quintana
2Cartel electoral de Xan Xove, de la Marea Atlántica

La izquierda rupturista marca su rumbo hacia las municipales gallegas
EP
Ilustración de Gosia Trebacz CEDIDA

Memoria dunha estirpe
Xulio Valcárcel
La ministra de Igualdad, Ana Redondo

"Es más erótica la igualdad que la imposición machista", asegura la ministra Ana Redondo
EFE