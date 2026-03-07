El Gobierno no estudia dar una paga de 426 euros mensuales para los therian

Montaje de Info Veritas sobre la falsa paga a los therians

“En su apuesta por no dejar a nadie atrás —ni siquiera a los que prefieren ir a cuatro patas— el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría valorando la creación de una ayuda específica de 426 euros mensuales destinada a los ciudadanos que se autoperciben como animales no humanos, conocidos en el ámbito administrativo como “colectivo therian en proceso de reconocimiento identitario” (sic). Así comienza un artículo de Mediterráneo Digital que estos días se ha vuelto viral en redes sociales.

No obstante, esto es falso. El contenido procede de la sección satírica del portal Mediterráneo Digital. Además, desde el Ministerio de Inclusión han confirmado a Infoveritas que se trata de un bulo.

El Gobierno no estudia dar una paga de 426 € para los therian

Para verificar si el Gobierno estudia realizar dicha paga a los therian, Infoveritas ha consultado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde su departamento de Comunicación han confirmado que se trata de una desinformación.

Por otro lado, el origen de desinformación está en un artículo publicado en La Maldad del Día, una sección fija de Mediterráneo Digital dedicada específicamente a la sátira y el contenido humorístico.

Además, mediante una búsqueda inversa, se puede comprobar que la imagen que ilustra el texto procede de una noticia real del medio El Financiero (México) publicada el pasado 20 de febrero de 2026. En el artículo se informa de la presentación en el Congreso de Nuevo León (México) una propuesta de «Ley de protocolos de convivencia», conocida popularmente como Ley Therian, con el fin de evitar la discriminación a este colectivo.

Infoveritas verifica que…

El Gobierno no ha aprobado ninguna prestación económica para personas que se identifican como animales. La información proviene de una sección de contenido satírico del portal Mediterráneo Digital.

Fuentes

Consulta al departamento de Comunicación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Artículo de Mediterráneo Digital

Artículo de El Financiero