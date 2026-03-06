Polémica por el homenaje de Pedro Sánchez a las víctimas del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al de Portugal Europa Press

El colectivo de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ha mostrado este viernes su "indignación" por lo que consideran un "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera visita a la provincia de Huelva desde que sucedió la tragedia.

Ha criticado que no se les informara ni comunicara un acto que se anunció como un homenaje a las víctimas antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida y que, finalmente, solo ha sido en recuerdo a las que tenían relación con la Universidad Internacional de Andalucía.

Se trata de cuatro personas, dos de ellas profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro, en cuyo recuerdo se ha colocado una placa a la entrada de la sede universitaria.

En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento, Mario Samper, ha calificado de "indignante" la actitud institucional y ha denunciado un sentimiento de abandono profundo. "Los pocos gestos que tienen desde el Gobierno son en sentido contrario de lo que deberían de ser. Cada maniobra que hacen lo estropean un poco más".

Ha recordado que la tragedia dejó en Huelva 28 de las 46 víctimas mortales y más de cien heridos, por lo que "no nos parece que venga aquí a nuestra propia casa y que ni siquiera le dé por pensar en nosotros".

Para Samper, la promesa de apoyo gubernamental ha quedado en papel mojado: "Ese cariño que decía él que nos iba a dar... todavía no lo hemos visto por ningún sitio".

El presidente de la asociación, también ha mostrado su sorpresa y malestar por el hecho de que el minuto de silencio con el que oficialmente ha comenzado la Cumbre -que el Gobierno había dicho que era para recordar a todas las víctimas del accidente de Adamuz- se haya hecho genérico para fallecidos en España y Portugal sin mencionar específicamente a las víctimas del tren.

"A este nivel esperamos de un presidente de un Gobierno otro tipo de gesto, de reacciones, de comentarios. Estoy bastante sorprendido, de verdad, con toda la actuación del Gobierno ", ha añadido.

La asociación trabaja para acelerar su estrategia legal y personarse en la causa judicial por el accidente, para lo que tienen previsto contratar un despacho de abogados.

El portavoz ha concluido reafirmando que sus objetivos como víctimas están claros y consisten en "saber qué pasó, exigir responsabilidades y que nos pidan perdón también".

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes en Huelva un breve acto en recuerdo de algunas víctimas del accidente ferroviario de la localidad cordobesa de Adamuz y al que han asistido sus tres vicepresidentas y varias autoridades locales y provinciales.

Este breve acto se ha celebrado en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía poco antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida, donde se desarrolla gran parte de la cita entre las delegaciones de los dos países

Con este evento el Gobierno ha querido rendir tributo a la memoria de las víctimas relacionadas con esta universidad que fallecieron en el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero, en el que perdieron la vida 46 personas, 28 de ellas residentes en Huelva.

En concreto, fallecieron dos profesores que daban clases en los cursos de verano de este centro universitario, la fotógrafa María Clauss y el periodista Óscar Toro.

Una placa en la universidad, ante la que se ha colocado un ramo de rosas blancas, recuerda a esas víctimas, y ahí ha tenido lugar el acto en su memoria presidido por Sánchez, que, protegido con un paraguas a causa de la lluvia, ha estado acompañado por sus tres vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Sara Aagesen.

También han estado presentes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; la de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el presidente de la Diputación onubense, David Toscano; la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López; y el senador del PP por Huelva Carmelo Romero.

Este homenaje a víctimas del accidente, en el que un miembro del departamento de protocolo de Moncloa ha leído el poema 'El recuerdo', de Juan Ramón Jiménez, se ha organizado de forma previa a la llegada a Huelva de la delegación portuguesa que, encabezada por su primer ministro, Luís Montenegro, participa en la cumbre bilateral.

Una cumbre que comenzó también con un minuto de silencio en señal de respeto, recuerdo y solidaridad con sus familiares, según las palabras pronunciadas en el acto, por los ciudadanos "fallecidos en fechas recientes en España y Portugal".

El Gobierno había adelantado que de esta forma se quería recordar a todas las víctimas del accidente de Adamuz.

En ese minuto de silencio han estado presentes la totalidad de las dos delegaciones asistentes a la cumbre, en la que por parte española, además de Sánchez y sus vicepresidentas, participan ocho ministros.

En concreto, los de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), Interior (Fernando Grande-Marlaska), Economía (Carlos Cuerpo), Política Territorial (Ángel Víctor Torres), Sanidad (Mónica García), Derechos Sociales (Pablo Bustinduy), Inclusión y portavoz del Gobierno (Elma Saiz) y Transformación Digital (Óscar López).

No ha acudido a esta cumbre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien interviene este viernes en un foro en Vitoria.

Sánchez ha recibido a su homólogo luso a su llegada a la explanada del monumento de los Descubridores, conocida como Columna del IV Centenario, y ambos, además de presidir el minuto de silencio, han escuchado los himnos nacionales de los dos países.

También han pasado revista a las tropas y han saludado a las respectivas delegaciones antes de posar todos ellos ante el Monasterio de la Rábida para la foto de familia de este encuentro.

La 36 reunión hispano-lusa estaba previsto que se celebrara en Huelva el pasado 29 de enero, pero debido a ese accidente se pospuso al 6 de marzo.

También se había previsto un homenaje de Estado a las víctimas, con presencia de los reyes y de Sánchez, el día 31 de enero en Huelva, pero finalmente fue aplazado sin fecha por acuerdo entre el Gobierno central y el de Andalucía.

La decisión se tomó después de que muchas familias comunicaran que no podían asistir en esa fecha y que otras preferían que se celebrara más adelante.

En lugar de ese acto institucional, el 29 de enero se celebró en Huelva un funeral religioso en el Palacio de Deportes Carolina Marín, presidido por los reyes, al que asistieron familiares, autoridades y miles de ciudadanos.