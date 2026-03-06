Debray, la biógrafa del rey emérito: “Arrepentirse no está en su carácter”

La periodista Laurence Debray, durante una entrevista el pasado mes de febrero Fernando Sánchez (Ep)

La periodista francesa Laurence Debray, autora de las memorias del rey emérito Juan Carlos I, considera que “el arrepentimiento no está en su carácter”, pese a haber reconocido “errores” y “deslices” en ‘Reconciliación’, la obra que acaba de publicarse en portugués, tras haber salido en francés y español.

“Él reconoce sus errores y (tira) para adelante, no es una persona nostálgica”, apuntó Debray, que pasó dos años en Abu Dabi con el monarca para escribir este libro.

La autora lo atribuye a que el rey, de 88 años, es “un militar muy centrado que mira siempre hacia el futuro”, por eso, dijo, impulsó la Transición tras la muerte de Francisco Franco, por ese “carácter fuerte de mirar hacia adelante”.

En el tiempo que pasó con él lo que más le sorprendió fue cuando hablaba de su padre, Juan de Borbón.

“Imagino que con la vejez, con la distancia, con la soledad, empiezas a ver las cosas importantes, los remordimientos, y cada vez que hablaba de su padre se emocionaba, es una relación muy especial de agradecimiento, de reconocimiento”, rememoró Debray.

En Estoril, el rey emérito pasó su niñez. En las memorias, Juan Carlos I menciona que, tras su abdicación, imaginó que volvería a Portugal, país que considera su segunda patria, pero donde los periodistas lo hubieran localizado rápido.

Debray opinó que el emérito “es una persona que acepta su destino en Abu Dabi y le cuesta hacer planes futuros, vive un poco día a día, porque no depende de él, no quiere molestar a su hijo, ni a la Corona”.

Con respecto al trato con el rey Felipe VI, la escritora subrayó que, por un lado, está la relación de “lealtad” de rey a rey, y por otro el vínculo “más personal”.

“Con la distancia geográfica, también hay una distancia emocional y a veces le gustaría estar más arropado por su hijo, por su familia, sobre todo en Navidad. Es normal, es humano”, dijo.

Sobre su nieta, la princesa Leonor, heredera al trono, Debray recordó que la Corona está basada en la transmisión y al rey emérito “le gustaría participar en ese proceso”.

En Abu Dabi sus días son “muy organizados”, señaló la periodista. Le gusta la comida española y almuerza en horario español.

“Está al tanto de todo”, hace gimnasia, habla mucho por teléfono y dispone de buenos médicos. Debray lo conoció cuando era rey en Zarzuela y tenía muchas actividades. Ahora, su vida es “tranquila, monótona y solitaria”.

Según la autora, el emérito quiso hacer las memorias para los jóvenes y las próximas generaciones, aunque quería verlas publicadas en vida para ver las críticas, y está “muy contento” con ello.