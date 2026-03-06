8M.- El feminismo marchará este domingo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España

Universitarias durante una protesta previa al 8-M este viernes en Santiago Xoán Rey (Efe)

El movimiento feminista volverá a marchar este domingo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España, en algunos casos se evidenciará la división entre feministas.

En Madrid, hay previstas dos manifestaciones a las 12.00 horas. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid marchará con el lema “Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista”.

Mientras, Comisión 8-M marchará bajo el lema “Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes”.

Cantabria contará con una sola marcha organizada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria (AFAC).

En Barcelona, marchará la Assemblea 8-M a las 11.30 horas y media hora después partirá el Movimiento Feminista de Barcelona.

En Valencia, la Coordinadora Feminista partirá a las 17.30 horas con el lema “Democrácia, sense feminisme = Barbárie”.

Además, la Assemblea Feminista de Valéncia al grito “Contra la ofensiva imperialista y colonial, los transfeminismos defendemos la vida”, saldrá a las 17:00 horas.

En cuanto a Canarias, en Las Palmas la Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 12.00 horas y en Santa Cruz de Tenerife la manifestación de la Plataforma Feminista 8-M Tenerife partirá a la misma hora.

En Baleares, el Movimiento Feminista de Mallorca se manifestará a las 12.00 horas y la Coordinadora Transfeminista desde las 18.00, en Ibiza la Comisión 8-M leerá un manifiesto a las 13.00 horas y, por último, en Menorca, se celebrará una concentración a las 11.00.

En Navarra el movimiento feminista convocó una manifestación en Pamplona a las 12.00 horas. Igualmente, en Asturias la marcha central tendrá lugar a las 12.30 horas.

Asimismo, en La Rioja, en Logroño, la Plataforma 8 de Marzo marchará a las 12.30 horas. Castilla y León acogerá distintas manifestaciones con convocatorias en todas las capitales de provincia.

Y en Galicia el feminismo saldrá a la calle unido para reclamar “tierra viva, pueblos libres y vidas dignas”.