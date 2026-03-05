Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Localizan a la sexta víctima mortal de la rotura de la Pasarela de El Bocal

Efe
05/03/2026 22:43
El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación del cuerpo
El operativo de rescate, este miércoles, durante la recuperación del cuerpo
Nacho Cubero (Ep)
El cuerpo de la joven de Guadalajara desaparecida desde el pasado martes tras caer al mar después de romperse la pasarela costera por la que iba con un grupo de seis amigos en la zona de El Bocal, en Santander, apareció este jueves, sobre las 13.00 horas, en la zona donde estaba buscándola un operativo de rescate.

 Así lo confirmó en su cuenta en ‘X’ el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien dio a conocer que el cuerpo encontrado en esa zona, pasadas las 13.00 horas, es el de la chica que se estaba buscando.

 “Todo nuestro cariño para su familia y amistades. Gracias a los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 112 Cantabria, Protección Civil y Salvamento Marítimo”, añadió Casares, quien agradeció, sobre todo, el trabajo de los GEO.

 Y es que fue un agente de los GEO, que llegaron este pasado miércoles con otros compañeros a Santander y un dron subacuático para las labores de búsqueda de la joven desaparecida, quien localizó el cuerpo en el mar.

 Desde el pasado martes, cuando se produjo el suceso, se buscaba en esa zona del litoral santanderino a la joven de 20 años, de Guadalajara, después de localizar ese día los cuerpos de sus cinco compañeros que atravesaron con ella la pasarela que se rompió y cayeron al mar.

 La otra chica que iba con el grupo, una joven de 19 años de Álava, pudo agarrarse a una roca y fue rescatada con vida. Está ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Valdecilla, pero su vida no corre peligro.

 Una llamada al 112 Cantabria alertó el pasado lunes, un día antes de la rotura de la pasarela de El Bocal, de que esa instalación estaba rota, una información que este servicio trasladó a la Policía Local de la capital cántabra.

 La pasarela, en el momento en el que se produjo el siniestro, no estaba precintada. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, recordó que el Ayuntamiento solicitó un informe a la Policía Local para conocer qué ocurrió con ese aviso del 112 y añadió que cuando disponga de él, se dará a conocer. 

