La UE pretende involucrar más a los hombres en el camino hacia la igualdad

Varias personas participan en la manifestación del 8-M en Lleida Marc Camicé (Ep)

La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que su estrategia de igualdad de género para los próximos cuatro años incluirá un estudio sobre las redes, esferas y narrativas que canalizan la polarización entre hombres y mujeres, particularmente los jóvenes, para tratar de involucrar a toda la sociedad en el camino a una sociedad igualitaria.

La estrategia para la igualdad de género 2026-2030, presentada en rueda de prensa, recoge la intención de Bruselas de reforzar el trabajo en áreas clave y abordar fenómenos nuevos y retrocesos en el área de la igualdad de género, así como prestar ayuda a los Estados miembro para poner en marcha legislación ya aprobada, como la directiva contra la violencia de género.

Según la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, la brecha salarial cuesta a la Unión Europea (UE) 390.000 millones de euros al año, mientras que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género estima que avanzar hacia la igualdad de género “podría suponer un incremento del 9,6% en el PIB per cápita de la UE y 10,5 millones de empleos nuevos para el año 2050”.

“No solo una cuestión de derechos humanos, es una cuestión económica”, aseguró Lahbib.

En la estrategia, Bruselas advierte de que las “narrativas antigénero, el contenido ilegal en línea y su amplificación artificial amenazan el espacio democrático de la UE”, un fenómeno “financiado y promocionado por parte de movimientos globales con muchos recursos y que se explota a través de la manipulación e interferencia extranjeras”.

Para comprenderlo y abordarlo mejor, la CE elaborará un estudio sobre las “redes en línea, esferas y narrativas dirigidas a jóvenes y chicos, y sus vínculos con fuerzas antidemocráticas y movimientos de odio”.

Grandes plataformas

La vicepresidenta de la CE Roxana Minzatu recalcó además que las amenazas a la integridad de las mujeres se han expandido más que nunca hacia el entorno en línea, por lo que Bruselas quiere extender su respuesta a este ámbito y trabajará con las grandes plataformas de internet, incluyendo redes sociales, para asegurar que mitigan los riesgos relacionados con el contenido relacionado con la violencia de género.

En el frente de la legislación ya aprobada, el Ejecutivo comunitario quiere ayudar a los Estados miembro a implementar la directiva de violencia machista, que en 2024 armonizó por primera vez definiciones y sanciones penales en toda la UE para delitos que afectan a las mujeres, si bien se quedó a las puertas de incluir la violación bajo su paraguas.

En este sentido, explorará la posibilidad de posibles “nuevas acciones, incluyendo legislación”, para “asegurar que el sexo sin consentimiento equivale a una violación en toda la Unión Europea”.

Entre 2027 y 2028, la Comisión también apoyará la puesta en marcha de una nueva encuesta a gran escala sobre la incidencia de la violencia de género en los Estados miembro.

Bruselas también trabajará durante este año con los agentes sociales para asegurar la implementación de la directiva de transparencia salarial, mientras que antes de 2028 evaluará cómo avanzan los gobiernos en la aplicación de la directiva sobre conciliación laboral y familiar y antes de 2029 hará lo propio con la directiva sobre el equilibrio de género en los consejos de administración.

Imágenes sexuales

Por su parte, en España la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, y el Instituto de las Mujeres, adscrito al Ministerio de Igualdad, elevarán a la Comisión “evidencias técnicas y documentales” para contribuir a su investigación sobre Grok en ‘X’, en concreto, sobre la difusión de imágenes sexualmente explícitas manipuladas, incluidos los contenidos que pueden constituir material de abuso sexual de menores.

Así lo anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la firma de una declaración institucional y un convenio de colaboración junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el marco del acto ‘Igualdad digital’, celebrado con motivo del Día de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo.

Según se desprende de la declaración, la Aesia “elevará la información disponible a la CE y a la Oficina de inteligencia artificial europea a fin de compartir evidencias técnicas y documentales para contribuir de forma eficiente a sus investigaciones en el contexto del procedimiento contra ‘X’ y su asistente virtual Grok”.