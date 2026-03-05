La Policía libera a Britney Spears tras arrestarla por conducir ebria

La cantante Britney Spears, en una imagen de archivo Dave Starbuck (Zuma Press)

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol en el Estado de California, y posteriormente liberada en la jornada de este pasado jueves (ayer ya en hora de España), informaron medios de comunicación.

La intérprete de ‘Toxic’ fue detenida y esposada en la noche del pasado miércoles por la Patrulla de Carreteras, en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir ebria, según publicó el portal web de entretenimiento especializado en celebridades ‘TMZ’ y posteriormente confirmaron medios como la revista especializada ‘Variety’, citando documentos policiales.

Spears, de 44 años de edad, fue liberada en la madrugada de este jueves y está previsto que se presente ante la corte el próximo día 4 de mayo.

Catálogo musical

La conocida globalmente como ‘Princesa del Pop’ vendió el pasado mes de febrero los derechos sobre su extenso catálogo musical a la editorial Primary Wave, un “acuerdo histórico”, que según ‘TMZ’, podría ser similar al contrato de 200 millones de dólares –unos 172 millones de euros– que firmó Justin Bieber al vender su música.

Spears, que no ha vuelto a publicar un álbum desde ‘Glory’ en el año 2016 y no ha dado conciertos desde octubre de 2018, ha hecho públicos sus problemas de salud mental y el alejamiento de su familia, a los que ha acusado de abusar de ella desde joven, como relató en sus exitosas memorias ‘The Woman in Me’ (‘La mujer que soy’, 2023).

A inicios de febrero pasado, la intérprete musical publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram que tenía la “suerte de estar viva” por el modo en que su familia la trató y aseguró que les tenía miedo.

Después de producirse su arresto, en la jornada de ayer, la artista ha desactivado su perfil en la mencionada red social. En 2021, la cantante puso fin a la tutela mediante la que su padre ejerció el control total sobre sus finanzas y también su vida personal durante casi 14 años.

Libre de ese control, la vocalista estadounidense ha estado bajo los focos por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde sube habitualmente videos bailando y posando desinhibida.