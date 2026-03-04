Un equipo psicosocial atiende a compañeros y profesores de los fallecidos en Santander tras caer una pasarela

Lugar en el que se produjo el accidente en la pasarela costera de Santander EFE

Un equipo psicosocial de Cruz Roja atiende desde primera hora de la mañana a compañeros y profesores de las víctimas del siniestro que se produjo ayer en la zona costera de El Bocal, en Santander, en el que fallecieron cinco personas, una sigue desaparecida y otra fue rescatada con vida.

Se trata del instituto de Formación Profesional La Granja de Heras, en el municipio cántabro de Medio Cudeyo, en el que estudiaban los siete jóvenes, y que este miércoles se ha despertado con la conmoción y la tristeza del trágico suceso.

Según han informado a EFE fuentes de la Consejería de Educación, desde primera hora de la mañana un equipo psicosocial de Cruz Roja atiende a los estudiantes y profesores que lo necesiten en esta jornada de luto.

También desde el Colegio de Psicólogos de Cantabria se han puesto en contacto con la Consejería para facilitar la atención que se requiera para ayudar a estos jóvenes, algunos de los cuales residen en las dependencias que el instituto tiene también para estudiantes de otras comunidades autónomas que cursan allí sus estudios.

Las mismas fuentes han pedido respeto por la comunidad educativa, que pasa una de las jornadas más trágicas que ha vivido este instituto, en el que hay más de 500 alumnos y más de 70 profesores y que es uno de los centros de formación considerados de excelencia, a nivel nacional, en el ámbito agropecuario.

Responsables de la Consejería de Educación también se encuentran en el centro para atender las necesidades que se requieran y han trasladado su pesar sobre lo ocurrido a esta comunidad educativa, integrada por estudiantes que se forman en agricultura, ganadería o sector forestal.

Las siete víctimas de este centro fueron a pasear, según han señalado fuentes del operativo de rescate, a la zona de El Bocal, donde se produjo la tragedia, después de finalizar sus clases por la mañana.

Sobre las 16:50 horas, la pasarela de madera por la que cruzaban los jóvenes, que salva una grieta sobre unas rocas, se rompió y los siete, seis chicas y un chico, cayeron entre las piedras y al mar.

Los servicios de rescate localizaron ayer, martes, en el mar y entre las rocas bajo la pasarela a cinco de ellos fallecidos, mientras que uno sigue desaparecido y una joven ha sido la única superviviente. Esa chica fue la que dio la voz de alarma y está ingresada, con politraumatismos e hipotermia, en el hospital de Valdecilla.

El Ayuntamiento de Santander ha convocado un minuto de silencio, en la plaza del Consistorio de la capital cántabra, a las 12:00 horas de este miércoles por ese trágico siniestro.

La por ahora única superviviente de la tragedia ocurrida el martes por la tarde en la zona de El Bocal de Santander permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UC) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de la ciudad.

Se encuentra "estable dentro de la gravedad", tras el traumatismo "de alta energía" que sufrió al caer a los acantilados.

La joven fue rescatada y atendida en el lugar de los hechos. Después y fue evacuada a la UCI de Valdecilla,

También fue trasladada con vida otra víctima más, que falleció sin embargo en el hospital. Además, se recuperaron los cuerpos de cuatro personas -tres mujeres y un hombre- y una más continúa desaparecida.