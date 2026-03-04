Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Rostros conocidos despiden a Ónega en su capilla ardiente

El velatorio del periodista se convierte en un escenario de reivindicación de la información “sensata y responsable”

Efe
04/03/2026 22:20
La reina Letizia a su llegada este miércoles a la capilla ardiente de Fernando Ónega acompañada por la jefa de su Secretaría, la periodista Marta Carazo
Rodrigo Jiménez (Efe)
Recordado por su “sosiego, su rigor y elegancia” y su “voluntad de concordia”, la capilla ardiente de Fernando Ónega se convirtió también en una reivindicación de un “periodismo sensato y responsable” frente a la polarización actual.

 La Casa Real, miembros del Gobierno y otros políticos, así como numerosos periodistas no quisieron faltar a la Casa de Galicia en Madrid para rendirle un último homenaje al histórico cronista político.

 “Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión así como un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Ónega”, dijo la reina Letizia, de “un profesional al que todos nos queríamos parecer”.

 Recordó que cuando ejerció como redactora conoció a su hija Sonsoles: “Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga”, señaló.

 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó de Ónega su “mirada muy honesta y muy auténtica”.

 También visitó la capilla ardiente la portavoz, Elma Saiz, que subrayó “cómo abordaba con elegancia y rigor los temas” y el “reconocimiento de los mayores” que reclamaba desde su revista ‘65ymas.com’.

 Un compromiso en el que incidió también Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. El expresidente Mariano Rajoy, que trató “mucho” con Ónega, “un lucense de pro”, dijo, que “lo ha sido todo”, “un enorme periodista, absolutamente independiente”. También se acercó hasta la Casa de Galicia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

 Para Iñaki Gabilondo, que lo conocía desde hacía 50 años, se le recordará como “el símbolo más redondo del espíritu de la Transición”, afirmó antes de destacar que siempre dejó “un sello de gran calidad periodística y voluntad de concordia” en donde trabajó. 

Una emocionada Nieves Herrero lo calificó de “periodista con mayúsculas”, mientras que Lorenzo Milá lo llamó “la cara del periodismo sensato y responsable, todo lo contrario de estas voces polarizantes que vemos estos años”. Joaquín Prat, hijo de su amigo y él mismo amigo de las hijas de Ónega, recordó el “sosiego” de su mirada.

 También pasaron por allí otros compañeros de profesión, como su gran amiga y compañera Pilar Cernuda, María Rey, Carlos Alsina, Olga Viza, Susana Griso, Ramón Sánchez Ocaña o Manel Fuentes; el padre Ángel, y el sindicalista Pepe Álvarez, además de rostros conocidos como Fernando Romay, Mariló Montero, Terelu Campos o Carmen Lomana. 

Fernando Ónega, en una imagen de archivo

Fallece el periodista gallego Fernando Ónega a los 78 años

Galería

Fernando Ónega, una vida en imágenes

Imagen de archivo del periodista gallegoVer más imágenes
