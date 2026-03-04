El comandante de la UME asegura que en el Cecopi “mandaba la consellera”

El comandante de la UME, Manuel Párraga, la su llegada este miércoles a los juzgados de Catarroja Ana EScobar (Efe)

El comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Manuel Párraga, que participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024 (29-O), el día de la dana de Valencia, aseguró este miércoles que en la reunión de este órgano “mandaba la consellera”–entonces Salomé Pradas, investigada en la causa junto a su ex número dos, Emilio Argüeso– y afirmó no tener la sensación de que lo hiciera el expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

En esta línea, señaló que cuando el exjefe del Consell llegó al Cecopi –según Presidencia y las fotos aportadas a la causa a las 20.28 horas entró en el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana– no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Según su versión, Mazón hizo alguna pregunta pero nada más.

Según el mando militar, el expresident hizo solo alguna pregunta en el Centro de Coordinación de Emergencias

Así lo afirmó en su declaración ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. De acuerdo con el comandante, dentro de esa reunión no se habló de dudas jurídicas sobre una evacuación o confinamiento de la población.

Sobre ese posible confinamiento, Pradas declaró que trató del tema con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Mazón.

En el careo entre ambos en enero, ella sostuvo que cree que el expresident se “entrometió” en la medida del confinamiento y Cuenca, que en uno de los mensajes enviados en esa tarde, le trasladó: “Salo, de confinar nada”, lo negó.

Pradas declaró que habló con el exsecretario autonómico de Presidencia el día de la dana, Cayetano García, a las 19.43 horas para tratar la medida, que le remitió a la Abogacía de la Generalitat.

Inundaciones en Utiel

El testigo señaló que el Cecopi empezó sobre las 17.00 horas cuando la UME se estaba dirigiendo hacia Utiel-Requena, donde se habían producido ya inundaciones graves.

La primera petición que tuvo la UME para actuar se hizo para esa zona, sobre las 15.00 horas. A las 15.40 horas, antes de que les llegara la petición formal, reciben una alerta temprana para poder salir antes.

Cuando la Unidad llegó a Utiel –sobre las 17.30 horas– la situación con la crecida del río Magro era “grave” porque ya no se podía entrar a una urbanización aislada y empezaron a hacer rescates. De hecho, a las 19.00 horas estaban esperando en el puente para poder entrar.

Párraga señaló que no recuerda que se hablara en ese momento de alguna otra zona afectada si bien el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, comentó sobre las 20.00 horas si se podía actuar en alguna otra área, a lo que contestaron que se tenía que hacer otra solicitud “para toda la provincia”. En todo caso, no vio esa segunda petición.

Según su declaración, al inicio del Cecopi cada uno de los agentes expuso la situación y la Confederación Hidrográfica del Júcar interrumpió la reunión para decir que la presa de Forata tenía un caudal inusual y Suárez entró con el plan de la presa.

El comandante indicó que se comentó que los municipios afectados por la presa podían tener un gran caudal de agua, por lo que se empezó a discutir sobre qué medidas adoptar y sobre llamar a los alcaldes, aunque no había cobertura, por lo que se mandó a la Guardia Civil.

El testigo señala que recibieron la alerta a las 07.30 horas y que los días anteriores tenían la previsión

Fue ahí cuando se empezó a pensar en remitir el aviso a la población, por parte de una funcionaria de la dirección general de Protección Civil. Sobre las 19.00 horas se volvió a reunir al Cecopi donde se dio turno a todo el mundo.

Del primer texto que propuso el que fuera inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia el 29-O, José Miguel Basset, el testigo señaló que advirtió que había que tener cuidado con lo que se trasladaba para evitar generar “pánico” o una “estampida”.

Sobre este primer mensaje dijo que se empezó a “divagar” y señaló que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, pronunció la frase imperativa de “queréis mandar ya el mensaje”.

Al final, según su declaración, Jorge Suárez leyó el texto del Es-Alert, Pradas preguntó si estaban de acuerdo en enviar ese texto y asintieron. El testigo indicó que Pradas entraba y salía de la reunión, al igual que él y los demás.

Sobre el texto del segundo Es-Alert, de las 20.57 horas, no se dijo nada en el Cecopi. Párraga afirmó que no se habló de fallecidos hasta más tarde, cuando lo comentó Basset y cuando ya estaba allí Mazón.

Sobre las 22.00 hubo otra reunión formal del Cecopi, con asistencia del expresident, en la que se comentó que la A-7 había colapsado sobre la A-3. Media hora antes ya informaron de que la presa de Forata estaba estabilizándose.

Preguntado por si antes del 29 tenían avisos, el militar ha asegurado que recibieron la alerta de las 07.30 horas y los días anteriores también tenían la previsión. La UME suspendió todas las actividades de instrucción y adiestramiento y pasaron lista para estar preparados.