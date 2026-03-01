Mi cuenta

Sociedad

Abierto hasta el 20 de marzo el plazo para solicitar plaza escolar para el curso 2026-27

Efe
01/03/2026 12:15
Este plazo afecta a todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo
El plazo para que las familias soliciten plaza escolar para el próximo curso escolar 2026-27 está abierto desde este domingo hasta el 20 de marzo, según informa la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

La administración autonómica señala que este plazo afecta a todo el alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo -mayoritariamente en cuarto curso de Educación Infantil-, así como para aquellos alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachillerato que deseen cambiar de centro escolar, siempre que haya plazas disponibles.

Una vez cerrado el plazo de solicitudes, las listas provisionales de admitidos y excluidos se publicarán el día 27 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y del 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

Educación ha puesto a disposición de las familias la aplicación admisionalumnado para cubrir la solicitud que después puede presentarse de forma presencial en el centro o por vía electrónica a través de la propia herramienta digital.

