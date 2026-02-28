En directo | Los primeros invitados empiezan a llegar a la alfombra roja de los Goya
Hay cuatro coruñeses que aspiran al cabezón: Mario Casas, Oliver Laxe, Alberto Vázquez y Blanca Soroa
Al igual que Tamar Novas, el coruñés Mario Casas también aspira a obtener su segundo Goya. En 2021 ganó el galardón a mejor actor protagonista por su papel en 'No matarás' y este 2026 opta al mismo Goya, esta vez por su rol en 'Muy lejos'.
La lista de nominados a esta categoría la completan Alberto San Juan ('La cena'), Miguel Garcés ('Los domingos'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Manolo Solo ('Una quinta portuguesa').
El gallego Tamar Novas, que aspira al Goya a mejor actor de reparto por 'Rondallas' recordó ante los micros de RTVE cuando ganó su primer 'cabezón' hace más de 20 años: "Voy camino de los 40, como los premios".
"Es un momento para celebrar el cine que hemos tenido", aseguraba novas, que afirmaba sentirse "extraño" por "como está el mundo en estos momentos".
No todo son sueños coruñeses. El actor gallego Tamar Novas también aspira esta noche a ganar uno de los Goya que se entregan esta noche. Sería su segundo 'cabezón' tras haber ganado en 2004 el de mejor actor revelación por su rol en 'Mar adentro'.
En esta ocasión opta al premio a mejor actor de reparto por su papel en 'Rondallas'. En la lista de nominados están también Miguel Rellán ('El cautivo'), Juan Minujín ('Los domingos'), Kandido Uranga ('Maspalomas') y Álvaro Cervantes ('Sorda').
El actor gallego Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini son los encargados de presentar la gala de los Goya este año. Ante los micros de RTVE han animado a ver la gala.
"Espero que la vea hasta Chayanne", comentó sonriente Bandini. "Esperamos que disfrutéis de la gala", añadió el intérprete gallego.
Entre los primeros invitados en llegar a la alfombra roja de los Goya se encuentra también el coruñés Alberto Vázquez. Ha llegado acompañado de parte del equipo de 'Decorado', como la productora ferrolana Chelo Loureiro o Iván Miñambres, de la productora vasca Uniko.
El cineasta herculino opta a su quinto galardón, después de haberlo ganado ya en el pasado con cintas como 'Unicorn Wars' o 'Psiconautas'.
Fernando Rey tuvo el honor de ser el primer coruñés en llevarse un 'cabezón' a casa. Aunque el suyo no es exactamente igual que los que se llevaron años más tarde sus 'compatriotas'.
Su galardón tenía un mecanismo interno que hacía que a Goya le saliese de la cabeza una suerte de proyector con forma de España, con dos bobinas en el alto. Su peso era mucho más elevado, uno de los motivos por los que su diseño se cambió en apenas unos años. El mecanismo tampoco sobrevivió, por lo que el proyector, casi 40 años después, ya no se eleva.
Desde que Fernando Rey se convirtiera en el primer coruñés en ganar un Goya por 'Diario de invierno', la nómina de ganadores herculinos la han ido engrosando Ángel de la Cruz y Manolo Gómez, Rafael Solórzano, Mara Collazo o Alberto Vázquez, entre otros.
Este año, son cuatro coruñeses los que pueden ampliar la lista. Puede repetir Alberto Vázquez con 'Decorado', que aspira a mejor película de animación. Opta a uno Mario Casas, como mejor actor protagonista por su papel en 'Muy lejos'. La joven intérprete de origen coruñés Blanca Soroa compite como mejor actriz revelación por su rol en 'Los domingos'. Por último, Oliver Laxe está nominado a mejor dirección, por 'Sirat', película que opta a otros nueve 'cabezones'.
Horas antes de que de comienzo la gala de entrega de los premios Goya (22.00 horas), los primeros invitados han comenzado a pasar por la alfombra roja.
La comunicadora Inés Hernand, con un adhesivo de 'Free Palestina', la presentadora Laura Escanes, el actor Luis Tosar o los equipos de cintas como 'Bella rosa', 'Carmela', 'La tregua', 'Un poeta' o 'Buffet paraíso' han sido de los primeros en posar ante las cámaras presentes.