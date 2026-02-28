En directo | Los primeros invitados empiezan a llegar a la alfombra roja de los Goya

Mario Casas también aspira a doblar sus Goya

Al igual que Tamar Novas, el coruñés Mario Casas también aspira a obtener su segundo Goya. En 2021 ganó el galardón a mejor actor protagonista por su papel en 'No matarás' y este 2026 opta al mismo Goya, esta vez por su rol en 'Muy lejos'.

La lista de nominados a esta categoría la completan Alberto San Juan ('La cena'), Miguel Garcés ('Los domingos'), José Ramón Soroiz ('Maspalomas') y Manolo Solo ('Una quinta portuguesa').