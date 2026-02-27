Nueve claves de los Goya 2026: películas e intérpretes favoritos en una gala que cumple 40

Los presentadores de la gala de los Goya 2026, la cantante y actriz Rigoberta Bandini y el actor Luis Tosar EFE

La 40.ª edición de los premios Goya representa una cosecha de muy buen cine español del que han sobresalido dos grandes contendientes, 'Los domingos' y 'Sirat', que se medirán en una gala presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini y en la que Susan Sarandon desplegará su 'glamour' reivindicativo.

1. Monjas frente a raves y otros temas terrenales

La película de Alauda Ruiz de Azúa y la de Oliver Laxe (trece y once nominaciones respectivamente) han logrado conectar con el gran público y con la crítica.

La vocación monástica de una joven en 'Los domingos' y el simbólico viaje por las raves de Marruecos de 'Sirat' competirán como mejor película con la peripecia de un hombre gay que entra en una residencia de ancianos en 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; la comedia de posguerra 'La cena' de Manuel Gómez Pereira; y 'Sorda', el drama de Eva Libertad sobre las barreras comunicativas de las personas con dificultades auditivas.

2. José Ramón Soróiz y Patricia López Arnáiz, favoritos

De dos de estas películas salen los intérpretes que suenan favoritos. El papel de un hombre gay que vuelve al armario cuando entra en una residencia de mayores en 'Maspalomas' ha hecho ganar al veterano José Ramón Soróiz (Legorreta, Guipúzcoa, 1951) el premio a Mejor Actor Protagonista en los Premios Feroz 2026, la Concha de Plata en San Sebastián 2025 y el Premio Forqué a la mejor interpretación.

Los Feroz y los Forqué también distinguieron el trabajo de Patricia López Arnaiz (Vitoria, 1981), en su caso por el rol de una tía que se opone a que su sobrina se haga monja de clausura en 'Los domingos'.

3. Tosar y Bandini preparan una gala con música, humor y reivindicaciones

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán una gala con música, comedia y "absoluta libertad" para reivindicar soluciones al "genocidio en Gaza, la guerra en Ucrania o el ICE", han explicado a EFE estos artistas.

Además, habrá muchos elementos "para recordar que han sido 40 años de premios en los que han pasado muchas cosas, muchas muy maravillosas para la industria de este país y que se van a ver claramente reflejadas en la gala", ha añadido el gallego, que prevé "un gran show".

4. 40 años de Goyas

Efectivamente, la primera ceremonia de los Goya se celebró en 1987 en Madrid por la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. El gran triunfador de la noche se quedó en casa. Fernando Fernán-Gómez no recogió los tres premios que obtuvo por 'El viaje a ninguna parte' y el de 'Mambrú se fue a la guerra'. Sin embargo, al año siguiente fue el presentador de la gala, que este año llega a su número 40.

El nombre de 'Goya' viene del deseo de un nombre corto y semejante a los de los Oscar o César que existían en Estados Unidos y Francia. Pero además, como declaró Carlos Saura: "No tengo la menor duda de que si Goya viviera hoy sería un cineasta".

5. Susan Sarandon y Gonzalo Suárez, premios honoríficos

Este año, uno de los mayores momentos de 'glamour' vendrán de la mano de la actriz Susan Sarandon (Nueva York, 1946), Goya Internacional. Sus inolvidables interpretaciones en 'Thelma y Louise', 'Las Brujas de Eastwick' o 'Pena de Muerte' se suman a su valiente compromiso político y social, destacó la Academia de Cine.

Por su parte, el Goya de Honor es para Gonzalo Suárez, de 91 años, director de películas como 'Remando al viento' o 'El detective y la muerte'. Sesenta años de carrera como cineasta y literato le han valido para experimentar "con todos los géneros y desde todas las actitudes", y se ha convertido en "un hombre clave en la cultura española".

6. Los premios vuelven a Barcelona

Los Goya regresan a Barcelona, que en el 2000 acogió la primera ceremonia de entrega de estos premios fuera de Madrid. 26 años después, la Academia de Cine viaja a la capital catalana, en concreto al Auditori Forum CCIB de Barcelona, con un aforo de más de 3.000 personas.

Además de Madrid y Barcelona (donde además nació en 1982 el actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun), los Goya se han celebrado en Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025).

7. Un 38 % de mujeres nominadas

A pesar de algunos avances en la última década, las mujeres siguen siendo minoría tras la cámara y las profesiones técnicas del mundo del cine continúan masculinizadas.

Así lo revelan, entre otros indicadores, y a falta de datos contrastados de profesionales por sexos en el sector, las últimas nominaciones a los premios Goya, en los que solo el 38 % de directoras, guionistas, productoras, directoras de fotografía, entre otras categorías, son mujeres.

8. Por primera vez una actriz sorda candidata a premio

En estos Goyas se derriba una nueva barrera: es la primera vez que una actriz sorda, Miriam Garlo, protagoniza una película en el cine español, y también que logra por ello estar nominada, por su papel en 'Sorda', dirigida por su hermana, Eva Libertad.

Esta situación, que ya se vivió en Hollywood en 1987, cuando Marlee Matlin ganó el Óscar por su papel protagonista en 'Hijos de un dios menor', no esconde una escasa representación real. En 2024 los personajes con discapacidad en la ficción audiovisual española fueron el 3,26 % según el Observatorio de la Diversidad (ODA), cuando según el INE es una realidad en el 9-10 % de la población.

9. Últimos Goyas de esta etapa de Fernando Méndez-Leite

Aún no ha anunciado si se volverá a presentar a las elecciones, pero por el momento estos son los últimos Goyas de Fernando Méndez-Leite (81 años) al frente de la Academia de Cine, ya que el mandato que comenzó en junio de 2022 acaba en el mismo mes de este año.

Director y guionista de cine, televisión y teatro, escritor, profesor y crítico de cine, cuentan que pocas personas han visto y siguen viendo tanto cine español como él. Antes de la Academia de Cine ha sido director del Instituto de Cine y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid.