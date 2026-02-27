Bill Clinton asegura que “no tenía ni idea” de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein

El expresidente estadounidense, Bill Clinton, el pasado año, durante un encuentro en Nueva York Ep

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró este viernes que no sabía nada sobre los delitos del pederasta Jeffrey Epstein y que no hizo “nada malo”, según dijo en su declaración inicial ante un comité del Congreso que le interroga por su relación con el fallecido financiero.

“No tenía ni idea de los delitos que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres, hay dos cosas que, al final, importan más que tu interpretación de esas fotos de hace 20 años.

Sé lo que vi y, más importante aún, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante aún, lo que no hice”, aseguró.

En su intervención inicial, que hizo pública en su cuenta de ‘X’, Clinton se mostró muy contundente: “No vi nada ni hice nada malo”.

“Como alguien que creció en un hogar con violencia doméstica, no solo no habría volado en su avión si hubiera tenido la menor idea de lo que estaba haciendo, sino que lo habría denunciado yo mismo”, aseguró.

Clinton afirmó además que Epstein ocultó durante mucho tiempo su comportamiento y que “para cuando salió a la luz su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él”. Insistió en su compromiso con la verdad y afirmó: “estoy obligado por mi juramento a no especular ni adivinar. Esto no es solo para mi beneficio, sino porque no les sirve de nada que yo haga de detective 24 años después”.

“Como estoy bajo juramento, no diré falsamente que espero con interés sus preguntas. Pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco”, añadió.

Antes de defender su inocencia, Clinton tuvo unas palabras para su esposa Hillary, y afeó al comité haberla citado pese a que “ella no tenía nada que ver con Jeffrey Epstein. Nada. No recuerda haberlo conocido siquiera. No viajó con él ni visitó ninguna de sus propiedades. Que citaran a 10 personas o a 10.000, incluyéndola a ella, simplemente no estuvo bien”.

En su comparecencia el exmandatario también apeló a su compromiso con la democracia y se refirió a las víctimas del depredador sexual Epstein: “Estoy aquí por las niñas y mujeres cuyas vidas destruyó y que merecen no solo justicia, sino sanación. Han esperado demasiado tiempo para ambas”, subrayó.