Una mayoría de españoles ve la prostitución violencia contra la mujer pero no castiga al putero

Ana Redondo (2i), este jueves en la presentación de la encuesta sobre la percepción de la prostitución Carlos Luján (Ep)

Casi el 69% de los españoles considera la prostitución como “una forma de violencia contra las mujeres”, un porcentaje que se eleva hasta el 75,1% entre las mujeres, según los resultados de una encuesta a 10.019 personas sobre la percepción social de la prostitución, elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas e impulsada por el Ministerio de Igualdad.

Los resultados reflejan que el 79,1% de entrevistados cree que la prostitución pone en riesgo la dignidad de quien la ejerce y más del 75% opina que la mayor parte de las mujeres prostituidas son víctimas de explotación sexual.

Más de tres cuartas partes consideran que no es un trabajo “como otro cualquiera” y un 79,8% rechaza que se trate de “una forma de ejercer la libertad sexual”.

El 70% considera que la pornografía es prostitución y fomenta la violencia contra las mujeres y más del 90% pide vetarla a menores. El 82% cree que pagar por relaciones sexuales y ver pornografía es más propio de los hombres.

Sobre las medidas para erradicarla, casi el 50% estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad y ofrecer de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejarla. Solo el 30% apuesta por castigar a los puteros pero no a las mujeres prostituidas.